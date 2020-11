Puda w Sygnałach Dnia o ustawie o ochronie zwierząt: braliśmy pod uwagę interes rolników

Dzisiaj o godz. 7.15 gościem Sygnałów Dnia w PR 1 Polskiego Radia był minister rolnictwa i rozwoju wsi, Grzegorz Puda. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim nowej wersji ustawy o ochronie zwierząt.

– Jeżeli chodzi o naszą ustawę, to faktycznie jest ona przygotowywana. Z tego co wiem, ma być to projekt poselski, ale z tą różnicą, że będzie to ustawa o ochronie zwierząt i w jednej ustawie połączymy ustawę o Inspekcji Ochrony Zwierząt. Zatem będzie to szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierzętom, a z drugiej strony będzie to ustawa, która będzie powoływać nową Inspekcję Ochrony Zwierząt – mówił Grzegorz Puda w Sygnałach Dnia w PR 1 Polskiego Radia.

Minister zapytany został także o zgodność obecnie obowiązujących przepisów dotyczących uboju rytualnego z prawem unijnym:

– De facto sytuacja wygląda w ten sposób, że Unia Europejska swoim prawem zabrania krajom unijnym stosowania uboju bez ogłuszania – stwierdził Puda

Na uwagę, że nie wszystkie kraje się do tego stosują, odpowiedział:

– To proszę pytać te kraje. Wszystkie kraje są zobowiązane do tego, aby te zapisy wprowadzić, tak jak inne zapisy, które są wymagane przez Unię Europejską, a przy okazji regulacji chcemy także załatwić tę sprawę: będziemy mieli prawo zgodne z prawem unijnym.

[ Od redakcji: W styczniu 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Rady UE w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, które dopuszcza ubój bez ogłuszania na potrzeby wspólnot religijnych i pozwala państwom członkowskim utrzymać lub wprowadzić jego zakaz. Rozporządzenie w kwestiach wyznaniowych odwołuje się do Karty praw podstawowych – oświadcza dr Robert Mroczek z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.]

– Z jednej strony organizacje, które twierdzą, że stracimy rynki halal posługują się danymi eksportowymi i tak naprawdę nikt nie wie, ile na tych rynkach mięso pozyskane w ten sposób jest spożywane głównie z przyczyn religijnych, a to byłyby bardzo ciekawe dane, ponieważ my mamy taką informację, że nie całość, która jest eksportowana w uboju halal jest spożywana w celach religijnych, ale z drugiej strony polskie mięso poprzez to że nie mielibyśmy wprowadzonych tych przepisów, mogłoby być również dyskryminowane poprzez obniżanie przez obniżanie ceny i ograniczenia w dostępie do rynków, także wprowadzenie ustawy o ochronie praw zwierząt skutecznie zablokuje tego rodzaju praktyki. Trzeba powiedzieć, że braliśmy pod uwagę również interes samych rolników rozumiany jako podnoszenie konkurencyjności. W Europie wzrasta rynek na mięso pozyskiwane bez zbędnego cierpienia i ten trend jest wyraźnie rosnący – mówił dalej Minister.

W rozmowie minister nieco wymijająco odniósł się także do zakazu uboju rytualnego drobiu i przyznał, że w nowej wersji ustawy o ochronie zwierząt taki zapis się nie znajdzie. Nie odpowiedział z kolei na pytanie, czy 5-letni okres vacatio legis w przypadku uboju rytualnego znajdzie się w nowej wersji „piątki”.