Wzrost cen nawozów to według Agrounii krok w stronę likwidacji polskiego rolnictwa

Wielkie zaniepokojenie wśród rolników budzi niekontrolowany wzrost cen nawozów, które nawet w wielu przypadkach są obecnie o 5-krotnie droższe niż rok temu. Obecnie mamy do czynienia z drastycznym, nieproporcjonalnym do wzrostu cen płodów rolnych i energii wzrostem cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Popularny Saletrzak kosztuje dziś 2450 zł za tonę. Zdaniem przedstawicieli izby rolniczej Województwa Łódzkiego przy tych cenach nawozów brak jest perspektyw do dalszego prowadzenia działalności rolniczej. Według AGROunii to kolejny krok w stronę likwidacji polskiego rolnictwa. Dlatego działacze tej organizacji postanowili napisac list w tej sprawie do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.

– Od dłuższego czasu AGROunia alarmowała o rosnących kosztach produkcji rolnej w Polsce. Zdrożało niemal wszystko: nawozy, paliwo, energia elektryczna, środki ochrony roślin, woda, maszyny – czytamy w liście Agrounii.

Następnie padają zarzuty wobec władzy o indolencję i brak planu w perspektywie długookresowej, także w kontekście transformacji energetycznej.

– Dziś wstrząsa nami informacja o cenach nawozów. Niektóre podrożały już prawie 5 razy w porównaniu zeszłego roku! Jeszcze rok temu saletra kosztowała 900zł/t, dziś kosztuje 4000zł/t! To prawie 450% więcej! Mocznik kupowaliśmy rok temu za 1250 zł, dziś żąda się od nas niemal 4000 zł za tonę! – wskazują działacze Agrounii.

Agrounia sugeruje w liście do ministra, że na rynku mogło dojść do spekulacji i wyraża oburzenie z powodu braku nawozów na rynku, podczas gdy wyjeżdżają one z Polski za granicę

– Mało tego, dostajemy liczne informacje, że nasz polski nawóz był i nadal jest sprzedawany za granicę. Czyli swoim odmawiacie, a obcych obsługujecie – czytamy w liście.

– Wypowiedział się pan, że na rynku nawozów jest wszystko w porządku i nie ma spekulacji. Czy odbyła się już w tym kierunku kontrola, że jest pan o tym przekonany? Ma pan świadomość, że takie tezy można konstruować mając konkretne dowody? Żądamy dowodów! – pisze w liście do szefa resortu rolnictwa Michał Kołodziejczak.

