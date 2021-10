Zachowanie gospodarstwa po przejściu na emeryturę i wiele innych, czyli PiS obiecuje rolnikom

– Chcemy, aby rolnik i jego rodzina mógł sprzedawać produkty bezpośrednio w gospodarstwie; ale chcemy również, aby sprzedaż mogła odbywać się w samochodzie, w Internecie, co można było dotąd robić w sposób ograniczony – mówił z kolei minister rolnictwa Grzegorz Puda, odnosząc się do pomysłu bezpośredniej, nieopodatkowanej do 100 tys. zł sprzedaży detalicznej płodów rolnych przez rolników.