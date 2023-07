Ptasia grypa w mięsie drobiowym ze sklepów? KRD protestuje przeciwko insynuacjom Gazety Wyborczej

“W mediach pojawiły się wypowiedzi ekspertów, że w ramach profilaktyki przez zachorowaniem naszego kota na ptasią grypę nie powinniśmy dawać mu surowego drobiu”; “Prof. Pyrć o mięsie z wirusem z ptasią grypą, która zabija koty: Jest ryzyko przeniesienia się na ludzi”; “Wyborcza” ujawnia: ptasia grypa w mięsie drobiowym ze sklepów i umierające koty” – w Gazecie Wyborczej ukazały się artykuły informujące czytelnika, że w mięsie drobiowym sprzedawanym w sklepach spożywczych znajduje się wirus ptasiej grypy, od której umierają koty.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza stanowczo protestuje przeciwko publikacjom Gazety Wyborczej i żąda ich zaprzestania.

“W związku z opublikowaniem przez Gazetę Wyborczą materiału zawierającego szereg niezweryfikowanych i niepotwierdzonych informacji, od których dystansują się nawet autorzy badań przytaczanych w ww. tekście domagamy się zaprzestania publikowania informacji, które nie znajdują odzwierciedlenia w oficjalnych komunikatach służb państwowych” – czytamy w przesłanym do redakcji Wiadomości Rolniczych Polska oświadczeniu KRD-IG. – “Aktualna wiedza naukowa nie pozwala bowiem na jednoznaczne powiązanie skarmianego mięsa drobiowego z wystąpieniem grypy ptaków H5N1 u kotów domowych. Dotychczasowe komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach wskazują, że na chwilę obecną nie udało się ustalić źródła zakażeń.

Symptomatyczne jest, również zdaniem KRD-IG, że od “informacji” Gazety Wyborczej odcięli się oficjalnie na Twitterze (https://twitter.com/k_pyrc/status/1675957840639303680) w przeddzień publikacji artykułu naukowcy, którzy badają tę sprawę, informując, że publikowane informacje są nadinterpretacją wyników badań, mogą doprowadzić do paniki oraz strat ekonomicznych i wizerunkowych. Pod oświadczeniem podpisali się prof. Krzysztof Pyrć – kierownik zespołu, dr hab. Maciej Grzybek. dr Łukasz Rąbalski.

“Zdecydowanie potępiamy wszelkie próby dyskredytowania jakości polskiego mięsa drobiowego i podkreślamy, że polskie mięso drobiowe było, jest i będzie bezpieczne” – stanowczo stwierdza Krajowa Rada Drobiarstwa-IG. – “Zarówno warunki chowu, jak i produkcji są na każdym etapie pod stałym nadzorem państwowych instytucji, które przeprowadzają wiele procedur kontrolnych i dbają o to, żeby produkty były w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów. Nie kwestionując prawa dziennikarzy do szukania prawdy i jej opisywania zwracamy uwagę na brak elementarnych zasad rzetelności dziennikarskiej w odniesieniu do sposobu przygotowania artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej. Rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji w zakresie związku między chorobą a mięsem drobiowym jest krzywdzące dla nas i naszych członków. Takie informacje wzbudzają nieuzasadniony niepokój wśród konsumentów tych produktów i obniżają ich zaufanie do producentów wyrobów mięsnych. Odnosimy wrażenie, że publikacja Gazety Wyborczej jest gonieniem za sensacją i ma na celu wyłącznie zwiększenie tzw. klikalności tekstu” – oświadcza Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.