“Przy takim tempie legislacji wątpliwe, by minister rolnictwa wiedział, co podpisuje”

ZZR Korona zwraca uwagę na zawrotne tempo legislacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas pełnienia funkcji ministra przez Roberta Telusa, czyli przez 78 dni, Ministerstwo przygotowało 2 projekty ustaw i 48 projektów rozporządzeń, co daje 0,64 projektu dziennie.

Jak wylicza ZZR Korona, to o wiele więcej niż za kadencji poprzednich ministrów rządu PiS. Co prawda w dużej mierze wynika to na pewno z faktu konieczności tworzenia rozporządzeń w związku z nową WPR, jednak zdaniem ZZR Korona należy wątpić w to, by minister Telus “wiedział co proponuje i podpisuje”.

Projekty ustaw i rozporządzeń mają długość kilku do prawie 200 stron; najbardziej przepastnym jest projekt rozporządzenia w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

Jak podaje ZZR Korona, w tym samym czasie pozostałe resorty przedstawiły w ww. czasie 9 projektów do konsultacji.