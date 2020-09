Przedsezonowe oferty na kombajny. Na jakie profity możemy liczyć?

Mogłoby się wydawać, że zakup kombajnu zbożowego jesienią jest posunięciem dziwnym; zwykle realizacja takiego pomysłu przypada na wiosnę, a więc przed żniwami. Jednak nic bardziej mylnego; dystrybutorzy maszyn właśnie teraz przygotowali ciekawe oferty, które w skrócie przedstawimy.

Tzw. ofertą przedsezonową producenci chcą napędzić sprzedaż kombajnów, stąd możemy liczyć na ciekawe oferty dotyczące tych maszyn.

John Deere

W programie przedsezonowym John Deere Financial istnieje możliwość przesunięcia spłaty kredytu aż do zakończenia żniw 2022 (wariant z karencją); do tego czasu spłacane są odsetki. Można liczyć też na niski minimalny wkład własny przy zakupie, wynoszący 10 proc. wartości maszyny (15 w wariancie z karencją). Ponadto na poczet wkładu własnego może być zaliczona dotacja z UE, a klient ma do wyboru miesięczne, kwartalne lub półroczne raty oraz możliwość wyboru ubezpieczyciela. Promocja trwa do 31 października lub do odwołania.

Fendt

Również do 31 października można skorzystać z przedsezonowej promocji na kombajny Fendt, na które otrzymamy 10 proc. rabatu. Co ciekawe, promocja obejmuje nie tylko kombajny, ale również m.in. maszyny zielonkowe i przyczepy samozbierające. Ponadto kombajny 6-klawiszowe objęte są finansowaniem fabrycznym 0 proc.

Claas

W przypadku kombajnów marki Claas, klient ma możliwość zamówienia pakietu wyposażenia z rabatem nawet do 50 proc. Oferowane pakiety wyposażenia są zależne od modelu kombajnu i obejmują one najczęściej wybierane opcje. Dodatkowo, przy zakupie maszyny można otrzymać bezpłatną kontrolę serwisową do zakupionego kombajnu po przepracowaniu pierwszych żniw. Finansowanie fabryczne obejmuje oprocentowanie 0 proc. na okres do 5 lat.

Promocja „Przedsmak” marki Claas, ma bardzo istotny element w postaci dodatkowego rabatu. Im wcześniej decydujemy się na finalizację zakupu i płatność, tym większy rabat uzyskamy. We wrześniu jest to 7 proc., a w grudniu już tylko 4 proc. Ponadto istnieje możliwość pozostawienia swojego kombajnu w rozliczeniu.

Deutz-Fahr

W ofercie Deutz-Fahra specjalną promocją objęty jest model C7205 TS; wyposażony m.in. w heder 5,4 m Auto Control, składane rozdzielacze łanu, dodatkowy siłownik, elektryczną regulację sit, rozdrabniacz słomy i kompresor kosztuje 605 tys. zł netto, zaś wyposażony dodatkowo w przystawkę do rzepaku, hydrostatyczny lewy nóż pionowy i wózek do hederu – 643 tys. zł netto. Pozostałe kombajny firmy do końca roku objęte są 5-procentowym rabatem.

New Holland

Na specjalną ofertę mogą też liczyć potencjalni nabywcy kombajnów New Holland; kombajny z serii TC, CX5/6, CH7.70, CX7/8 i CR dostępne są atrakcyjniejsze warunki zakupu, w tym elastyczne warunki finansowania. Ponadto na modele kombajnów z serii CH7.70, CX7/8 i CR zakupionych w sezonie 2021, oferowana jest wydłużona gwarancja do 3 lat lub 1200 mtg na silnik, układ napędowy i układ oczyszczania spalin. Na lepszych warunkach dostępne są też m.in. prasy i maszyny zielonkowe.

Rostselmash

Ciekawie wyglądają też warunki proponowane przez firmę Korbanek dla kombajnów Rostselmash; nie dość, że te są i tak już atrakcyjne cenowo względem zachodniej konkurencji, to mogą być objęte finansowaniem fabrycznym 0 proc. Raty za kombajn można spłacać do 10 lat, zaś pierwszą ratę można zapłacić po żniwach. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Massey Ferguson

Skorzystać mogą też potencjalni klienci firmy Massey Ferguson; producent proponuje gwarancję MF Care rozszerzoną na 1 + 2 lata na nowe kombajny MF ACTIVA S i MF BETA zamówione do 31 grudnia 2020 r. Ilość sztuk objętych promocją jest ograniczona.