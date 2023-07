Przedłużone terminy składania wniosków o dopłaty

Podczas konferencji prasowej 4 lipca minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus ogłosił zmiany w rozporządzeniach w sprawie dopłat do sprzedanych zbóż i do nawozów. Dotyczą one nowych terminów składania wniosków.

Jak poinformował minister Robert Telus, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów, przyjętymi w trybie obiegowym, zostały przedłużone następujące terminy:

do 15 lipca (było: 30 czerwca) 2023 r. został przedłużony termin sprzedaży, a do 31 lipca 2023 r. termin składania wniosków o pomoc do sprzedanych zbóż i rzepaku lub rzepiku .

do 15 maja (było: 31 marca) 2023 r. został przedłużony termin zakupu, a do 31 lipca 2023 r. termin składania wniosków o pomoc do zakupu nawozów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że o przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych.

Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha.

Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy. Sprzedaż wymienionych poniżej gatunków roślin musi nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r. (w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku) albo między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. (w przypadku kukurydzy). Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Minister Telus poinformował też o wprowadzeniu pomocy dla firm, które zakupiły polską, mokrą kukurydzę – będą one mogły otrzymać dopłatę 200 zł do sprzedanej tony. Podkreślił, że będzie dokładnie skontrolowane, czy kukurydza faktycznie została zakupiona w Polsce – bo tylko ta będzie objęta pomocą. Przypomniał też, że potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie tej pomocy.

– Pomoc tę otrzymają w większości małe, polskie firmy. To bardzo dobra wiadomość. Odbyliśmy w resorcie wiele spotkań w tej sprawie. Jak widać, wsłuchujemy się w głosy rolników – powiedział minister.

Więcej na stronach ARiMR