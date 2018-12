Przeciwko zakazowi hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego

8 grudnia odbył się pod Sejmem protest przeciwko wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego. Do Warszawy przyjechało ponad 3 tysiące rolników, aby zamanifestować swoje poparcie dla branży producentów zwierząt. Na ręce Marszałka Sejmu złożono petycję, w której hodowcy postulują przerwanie prac na ustawami, których projekty wpłynęły w listopadzie.

Manifestujący domagali się zaprzestania dalszych prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi mającymi na celu m. in. wprowadzenie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych (wyłączając króliki) oraz zakazu uboju rytualnego. W trakcie strajku odczytana została petycja, wręczona Marszałkowi Sejmu, w której protestujący wyrażali swój niepokój wywołany próbą zlikwidowania świetnie prosperujących gałęzi polskiego rolnictwa.

Pod petycją podpisali się prezesi najważniejszych organizacji producentów zwierząt: Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – UPEMI, Związku „Polskie Mięso”, Krajowej Rady Drobiarstwa, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem piątkowego protestu był Instytut Gospodarki Rolnej.

Do protestujących wyszli posłowie różnych ugrupowań z Sejmowej Komisji Rolnictwa, poza reprezentantami partii rządzącej (Kukiz’15, Nowoczesna, PSL i Platforma Obywatelska). – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni posłom, a przede wszystkim Panu Przewodniczącemu Sachajko, za to, że wyrazili swoje wsparcie dla branży – powiedział Daniel Chmielewski, Prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, jednej z organizacji uczestniczących w manifestacji. Mamy nadzieję, że głos rolników, reprezentantów polskiej wsi, zostanie wysłuchany i że do debaty publicznej zostaną włączone argumenty merytoryczne – podkreślił Chmielewski.

Hodowcy zwierząt futerkowych wskazują, że wprowadzenie zakazu hodowli w Polsce to nie tylko likwidacja doskonale prosperującej branży czy miejsc pracy, ale podkreślają, że takie rozwiązanie także znacząco wpłynie na podniesienie ceny drobiu i ryby w Polsce – nawet o 30%. Branża hodowli norek jest naturalnym (poprzez karmienie zwierząt) sposobem utylizacji resztek z rzeźni. W przypadku jej likwidacji, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego trzeba będzie utylizować (spalać), co znacząco podniesie cenę drobiu i ryby na rynku polskim, oraz przyczyni się do pogorszenia stanu powietrza. Likwidacja branży wytworzy monopol dla zachodnich firm utylizacyjnych na polskim rynku ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, co będzie skutkowało możliwością sztucznego sterowania ceną drobiu i ryby w Polsce przez zachodnie koncerny utylizacyjne, a tym samym spadkiem atrakcyjności polskiego eksportu drobiu i ryby – podkreśla Daniel Żurek, jeden z hodowców.

Producenci mięsa wskazują natomiast, że proponowane rozwiązania legislacyjne obejmujące wprowadzenie zakazu uboju rytualnego dotkną 350 tysięcy gospodarstw, które zajmują się hodowlą bydła mięsnego oraz ponad 400 tysięcy gospodarstw mlecznych, a rynek eksportowy przejmą zakłady mięsne z innych krajów.

Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce posiada niemal 100-letnią tradycję, a ponad 95% ferm to polskie gospodarstwa rodzinne. Branża zapewnia wartość dodaną do polskiego PKB na poziomie 1,7 mld zł rocznie i dochody dla ok. 60 000 osób – ponad 13 000 to osoby pracujące na fermach, a w firmach ściśle powiązanych z branżą (producenci pasz, wyposażenia, firmy transportowe) pracuje około 40-47 000 osób. Branża odpowiada za 4% wartości całego polskiego eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego i koło 7% wartości całego eksportu produktów leśnictwa, rolnictwa i rybactwa. Zaprzestanie hodowli w Polsce pogorszy również los zwierząt – po przejęciu rynku polskiego, będą one hodowane w tzw. krajach „wschodnich”, w których w przeciwieństwie do Polski, nie przestrzega się żadnych standardów.