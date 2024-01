Protesty niemieckich rolników się nie kończą – w tym tygodniu odbędą się kolejne

Jak informuje Deutscher Bauernverband, rolnicy niemieccy nie zamierzają ustąpić w walce o realizację swoich postulatów. Na ten tydzień mają zaplanowane kolejne akcje protestacyjne w całym państwie.

Już we środę 10 stycznia protestujący rolnicy przejadą w kolumnach po okręgach Fryzji Północnej i Szlezwiku-Flensburga, Księstwa Lauenburg, Stormarn i Ostholstein-Lübeck (organizowane przez Związek Rolników Szlezwiku-Holsztynu). Wiece protestacyjne zorganizowane przez organizowane przez Nadreńskie Stowarzyszenie Rolnicze odbędą się też w Düsseldorfie, natomiast Saksoński Związek Rolników Państwowych odpowiada za organizację wielkiej demonstracji, która odbędzie się na Placu Teatralnym w Dreźnie. Stowarzyszenie Rolników Okręgu Kassel zgłosiło przejazd pojazdów rolniczych do budynku Rady Regionalej w Kassel, a Stowarzyszenie Rolników Bawarskich zorganizowało wiec protestacyjny, który odbędzie się w Augsburgu.

We czwartek 11 stycznia odbędzie się przejazd traktorów w Cottbus – organizuje go Związek Rolników Brandenburgii) oraz przejazd do Frankfurtu zakończony wiecem na Opernplatz, organizowany przez Związek Rolników Hesji.

W piątek 12 stycznia rolnicy z powiatów Plön i Rendsburg-Eckernförde będą jechać do i przez Kilonię – organizuje to Związek Rolników Szlezwiku-Holsztynu. Nadreńskie Stowarzyszenie Rolnicze i Westfalsko-Lipijskie Stowarzyszenie Rolnicze zaplanowało spotkanie z członkami Bundestagu z regionu a Stowarzyszenie Rolników Bawarskich zaplanowało manifestację w Norymberdze.

Rolników wspierają firmy transportowe – w piątek ciężarówki zjadą się do Monachium.