Precyzyjna robota z New Holland

Firma New Holland wraz z dealerem marki – firmą Raiffeisen Agro Technika zorganizowała pokazy polowe, w trakcie których zaprezentowano praktyczne zastosowanie rozwiązań technicznych w ramach precyzyjnego rolnictwa. Pokazy odbyły się 13 października w Ludwikowie koło Poznania w Gospodarstwie Rolnym Majchrzycki Krzysztof. Podczas testów można było sprawdzić poszczególne rozwiązania systemów PLM.

Marka New Holland jest jednym z liderów, jeśli chodzi o technologię precyzyjnego rolnictwa. Podczas testów terenowych, przedstawiciele marki zwrócili uwagę na zalety stosowania tych systemów. Możemy do nich zaliczyć przede wszystkim podniesienie wydajności pracy, podniesienie komfortu operatora, oszczędności finansowe oraz ochronę środowiska. Wśród prezentowanych systemów znajdziemy: systemy prowadzenia IntelliSteer oraz nowy Intellisteer Lite, program do obróbki danych PLM Mapping, telematykę PLM Connect, serwer RTK PLM Connect, a także system automatycznego uwrocia IntelliTurn. Zaprezentowano także obsługę maszyn towarzyszących poprzez złącze ISOBUS.

ISOBUS

Dzięki zastosowaniu tego złącza można ograniczyć ilość monitorów w kabinie ciągnika do jednego wyświetlacza fabrycznego IntelliView IV. Zastosowanie jednego monitora zapewnia lepszą widoczność. Kolejną zaletą tego systemu są spore oszczędności przy zakupie kolejnych maszyn towarzyszących, ponieważ nie musimy wyposażać każdej z nich w dodatkowy monitor sterujący. Poza tym zastosowanie fabrycznego wyświetlacza ze złączem ISOBUS, pozwala na zaawansowaną i zautomatyzowaną obsługę maszyn z poziomu kabiny ciągnika.

System PLM

New Holland oferuje klientom bardzo szeroką gamę systemów nawigacyjnych. Dzięki tym systemom, praca w rolnictwie staje się przyjemnością. Bogata paleta rozwiązań technicznych, powala na dopasowanie konkretnego rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Rozwiązania New Holland pozwalają na wykorzystanie pełnej gamy sygnałów korekcyjnych w każdej maszynie. Rozwiązania te, mimo że korzystają z precyzyjnej technologii są bardzo łatwe w obsłudze, dzięki czemu ich stosowanie nie pociąga za sobą żadnego ryzyka. Aby w pełni można było wykorzystać potencjał tej technologii, stworzono oprogramowanie Precision Land Management, które pozwala zbierać i analizować dane plonu co w konsekwencji pozwala na obniżenie przyszłych nakładów. Rozwiązania precyzyjnego rolnictwa wspierają także środowisko naturalne. Obniżenie liczby przejazdów, powoduje mniejsze zużycie paliw, a co za tym idzie wpływa na ochronę środowiska. Podobnie rzecz ma się z nawozami sztucznymi oraz środkami ochrony roślin. Poprzez precyzyjną kontrolę ich dawkowania zmniejszamy ich wpływ na środowisko naturalne.

IntelliSteer LITE (nowość) – wspomaganie prowadzenia

IntelliSteer, to w pełni zaprojektowany przez firmę New Holland system automatycznego prowadzenia. Montowany jest fabrycznie lub też dostępny jest pakiet modernizacyjny. Pozwala on uzyskać maksymalną wydajność i zysk. System ten w połączeniu z sygnałem RTK pozwalana na automatyczne kierowanie maszyną z dokładnością nawet do 2,5 cm. Dzięki temu możliwe stają się precyzyjne przejazdy równoległe, nawet w najtrudniejszych warunkach polowych. Nowy IntelliSteer LITE pozwala na kontrolę narzędzia przez ISOBUS, a jego prosta instalacja pozwala na szybkie przenoszenie do innych pojazdów, dzięki czemu jego zakup staje się bardzo ekonomiczny.

System automatycznego uwrocia IntelliTurn

Funkcja ta, w pojazdach wyposażonych w system fabrycznego sterowania IntelliSteer, pozwala na automatyczne zawracanie ciągnika na uwrociach. System określa najbardziej efektywną drogę na uwrociu, dzięki czemu eliminujemy zbędne ugniatanie gleby oraz zapewnia wejście narzędzia z powrotem w pożądaną linie pracy. System sam określa prędkość nawrotu. Rozwiązanie to, znakomicie odciążą operatora podczas manewrowania, zapewniając wysoki komfort pracy.

System PLM w kombajnach



Systemy rolnictwa precyzyjnego firma New Holland montuje także w kombajnach zbożowych serii TC, CX5/6, CX7/8 oraz CR. Oferują one wiele możliwości. Operator otrzymuje informacje w czasie rzeczywistym, co pozwala zwiększyć plony oraz wydajność maszyn. Dzięki funkcji tworzenia map plonów, możliwe staje się zapisywanie danych już w trakcie żniw na polu. Opracowany przez producenta czujnik plonu, pozwala na monitoring plonów oraz wilgotności ziarna w czasie rzeczywistym, co pozwala na odpowiednią regulacje parametrów kombajnu. Opatentowany projekt likwiduje efekt tarcia ziarna i niezależnie od gatunku czy też wilgotności ziarna, dostarcza dokładne dane o plonie. Czujnik, mimo że jest bardzo precyzyjny, nie wymaga wielu prac serwisowych. Wystarczy jedna kalibracja na początku sezonu, aby pracował bez zastrzeżeń do końca żniw. Aby zapewnić precyzyjny pomiar, wymagana jest jego kalibracja przy zmianie typu zbiorów. Czujnik wilgotności mierzy wilgotność w czasie rzeczywistym. Próbkowanie odbywa się co 30 sekund, a dane są przekazywane do monitora IntelliView.

Systemy precyzyjnego rolnictwa już na dobre zadomowiły się w maszynach rolniczych. Precyzyjne rolnictwo staje się standardem w gospodarstwach, gdzie ceniona jest precyzja, jakość oraz szybkość wykonywanych prac rolnych. Biorąc pod uwagę korzyści ich stosowania, racjonalne stają się wydatki poniesione na ich zakup, ponieważ stosunkowo szybko zwrócą się poniesione nakłady.

Wojciech Ziaja