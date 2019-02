Uprawa przedsiewna pod buraka cukrowego

Właściwa uprawa przedsiewna jest gwarancją wysokich plonów buraka cukrowego. Musi ona uwzględniać warunki glebowe oraz pogodowe na uprawianym obszarze. Wszelkie zaniedbania na tym etapie mogą doprowadzić do nieodwracalnych szkód, które będą miały wpływ na późniejszy plon korzeni.

Decydując się na uprawę buraka cukrowego w pierwszej kolejności trzeba zadbać o to, aby wybrać odpowiednią glebę, która zapewni prawidłowy wzrost roślin. Przygotowanie ziemi do siewu musi zacząć się już po zbiorze przedplonu. Należy wówczas wykonać płytką uprawę roli, tak aby zatrzymać w glebie jak największe zapasy wody. Dobre wymieszanie resztek z ziemią sprzyja szybkiemu rozkładowi słomy oraz kiełkowaniu nasion chwastów, co w przyszłości ograniczy zachwaszczenie plantacji. Do tego zabiegu możemy zastosować bronę talerzową lub gruber. Należy jednak pamiętać, aby zabieg ten był wykonany możliwie płytko, aby nadmiernie nie przesuszać gleby. Na polach, gdzie występuje duże zachwaszczenie perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi należy przystąpić do ich mechanicznego usuwania. Ten etap uprawy to także dobry moment na wysianie wapna pod uprawę buraka.

Głęboszowanie

Kolejnym zabiegiem jest głęboszowanie, które jest wykonywane w celu zerwania podeszwy płużnej. Dzięki niemu ograniczane są niekorzystne skutki suszy lub przejściowy nadmiar wody. Zapewnia ono także lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, a także ma wpływ na prawidłowy kształt korzeni.

Powinno być wykonywane minimum raz na 4 lata na polu, które jest przeznaczone pod uprawę buraka. Może być wykonane pod uprawę poprzedzającą lub przed orką zimową.

Orka

Starannie wykonana orka to podstawa dobrych rezultatów w uprawie. Należy zadbać, aby była ona wykonywana na suchej glebie (zapobieganie rozpadowi struktury gleby) i na odpowiedniej głębokości. Zbyt głęboka powoduje wydobycie martwicy glebowej na powierzchnię, co może mieć wpływ na wschody i późniejszy rozwój roślin. Zadbać należy także o to, by przyorywany poplon lub obornik został dobrze przykryty, aby nie sprawiał problemów podczas wiosennej uprawy i siewu. Gleba po orce powinna być także wyrównana (na glebach średnich i lekkich), dlatego wraz z pługiem musi pracować kolczatka lub wał. Dzięki temu gleba równomiernie gromadzi wodę, a wiosną pozwala to ograniczyć liczbę zabiegów przedsiewnych i ugniatanie gleby. Gdy pogoda jesienią jest wyjątkowo niekorzystna dopuszczalna jest płytka orka wiosenna. Praktyka ta jest jednak ostatecznością, ponieważ może prowadzić do przesuszenia gleby, a to niekorzystnie wpływa na wschody roślin.

Uprawa bezpłużna

Burak cukrowy może być także uprawiany w systemie uproszczonym. Klasyczna orka jest tu zastąpiona głęboką uprawą agregatem. Uprawa ta jest stosunkowo tańsza, lecz nie zawsze wskazana. Gleba nie jest tu dobrze ogrzewana, co wpływa na jej obsychanie. Istnieje także większe ryzyko zachwaszczenia pola perzem. Uprawa taka może być wykonywana na polach utrzymanych w wysokiej kulturze, zasobnej w fosfor i potas. Jej zastosowanie może okazać się korzystne na terenach objętych suszą oraz erozją wodną i wietrzną. Siew w mulcz chroni także uprawę przed zaskorupieniem. Wielu rolników decyduje się także na uprawę strip till (pasowa uprawa gleby), gdzie ziemia jest uprawiana tylko w rzędzie gdzie wysiane zostaną nasiona. Gleba między rzędami nasion nie zostaje wzruszona. Zaletą tej uprawy jest wykonanie uprawy i siewu w jednym przejeździe.

Uprawa przedsiewna

Wiosenna uprawa przedsiewna musi być wykonana w odpowiednio dobranym terminie. Gleba powinna być odpowiednio osuszona, aby nie niszczyć jej struktury oraz nie powodować powstawania głębokich kolein. Natomiast zbyt późne wejście z uprawą, może powodować utratę wilgoci. Najlepszym rozwiązaniem (gdy pozwalają na to warunki) jest tylko jeden przejazd agregatem. Unika się w ten sposób ugniatania oraz utraty wody z gleby. Każdy dodatkowy przejazd to utrata nawet do 10 litrów wody z 1m². Stosowane agregaty przedsiewne muszą być wyposażone w kilka sekcji roboczych, tak aby mogły przy jednym przejeździe wykonać precyzyjną uprawę. W ich skład muszą wejść wały kruszące bryły oraz zagęszczające wtórnie glebę. Pole po przejeździe agregatem powinno być także idealnie równe, dlatego agregat powinien być wyposażony w co najmniej jedną włókę wyrównującą glebę, aby zapewnić idealne wschody roślin. Agregat powinien być także wyposażony w sekcję zębów spulchniających. Uprawa nie może być prowadzona ze zbyt dużą prędkością, ponieważ może to doprowadzić do nadmiernego rozpylenia gleby. Ziemia powinna być uprawiona tak, aby nasiona spoczęły na zwięzłym podłożu na głębokości 2-3 cm. Przy uprawie przedsiewnej należy zwrócić uwagę na powstające koleiny. W przypadku gdy są one zbyt głębokie, należy obniżyć ciśnienie w oponach lub zastosować koła bliźniacze. Uchroni to glebę przed nadmiernym ugniataniem oraz umożliwi odpowiednie wyrównanie pola.

Autor: Wojciech Ziaja