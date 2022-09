Prawidłowo ustawiony pług to realne oszczędności: Jak minimalizować koszty?

W obecnej sytuacji, jak chyba nigdy wcześniej, prawidłowe ustawienie pługa nabiera ogromnego znaczenia, gdyż pozwala ograniczać koszty paliwa i części. Z tego względu po raz koleiny przypomnimy podstawowe zasady prawidłowego ustawienia zarówno pługów obrotowych jak i zagonowych.

Pługi obrotowe

Pierwszą czynnością powinno być „zgranie” pługa z ciągnikiem współpracującym. Ustawień i regulacji wymaga nie tylko narzędzie, ale również traktor. Podstawą jest w tym przypadku równy rozstaw kół na przedniej i tylnej osi ciągnika. Rozstaw powinien być mierzony od wewnątrz, a część producentów pługów dopuszcza przy tym maksymalną różnicę w rozstawie na poziomie do 5 cm (przy czym szerszy rozstaw dotyczy kół przednich, a nie odwrotnie).

Rozstaw kół powinien wynosić co najmniej 3 krotność szerokości cięcia pojedynczego korpusu. Jeśli zatem pług mamy rozstawiony na 35 cm, to pomiędzy kołami ciągnika powinno być co najmniej 105 cm. Jeśli zaś orzemy pługiem z korpusami rozstawionymi na 50 cm każdy, to będzie to odpowiednio 150 cm.

Równie ważne jest także zadbanie o prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Powinno ono być równe dla obu stron ciągnika.

Kolejnym punktem powinno być precyzyjne ustawienie wieszaków tylnego TUZ (odległość końcówek ramion TUZ od gruntu na płaskim podłożu powinna być taka sama – najlepiej zmierzyć odległość pomiędzy hakami na ramionach TUZ, a punktami zawieszenia wieszaków). Trzeba również poluzować cięgła dolne ramion TUZ tak, aby maszyna mogła swobodnie pracować w kierunku „lewo-prawo i odwrotnie”. Ruch ten powinien być jednak ograniczony do kilku, maksymalnie kilkunastu centymetrów, aby podczas obrotu pług nie mógł się zbyt bardzo przesuwać.

Ważnym punktem jest również zadbanie o to aby pług mógł poruszać się także w drugiej, pionowej płaszczyźnie – łącznik centralny o ile to możliwe należy zamontować sworzniem w otworze fasolkowym w wieżyczce pługa.

Podstawowe ustawienia robocze pługa warto rozpocząć od regulacji głębokości orki. Dokonuje się tego za pomocą koła kopiującego (dla tyłu maszyny) i w dalszej kolejności za pomocą potencjometru (w przypadku ciągników z EHR) lub dźwignią sterującą TUZ, tak aby rama pługa była położona równolegle do podłoża.

Równie ważna jest regulacja kąta pomiędzy słupicami, a powierzchnią pola (patrząc od tyłu pługa) – powinien być to kąt prosty. W przypadku pługów obrotowych, dokonujemy jej na tzw. „obrotnicy”, poprzez ograniczenie zakresu obrotu.

Niemniej ważnym jest ustawienie szerokości pracy pierwszego korpusu. W zależności od pługa jakim dysponujemy, może być to regulacja mechaniczna lub hydrauliczna. Regulacja ta musi być oparta o własne doświadczenia i obserwację na polu – orientacyjnie można przyjąć, że odległość pomiędzy płozą pierwszego korpusu, a wewnętrzną częścią koła powinna być równa szerokości pracy pozostałych korpusów.

Jeśli pług jest wyposażony to dalszej regulacji wymagają również ustawienia głębokości pracy przedpłużków. Powinna ona być dobrana tak, aby przedpłużek pracował na głębokości nie większej niż 1/3 głębokości orki. Z kolei krój tarczowy pługa będzie pracował prawidłowo, gdy powierzchnia jego tarczy będzie leżeć w płaszczyźnie oddalonej o 1-1,5 cm od krawędzi piersi odkładnicy, a oś kroju będzie umieszczona około 3-4 cm nad powierzchnią pola.

Wskaźnikami prawidłowego ustawienia pługa są przede wszystkim: równa głębokość pracy dla każdego z korpusów, wyrównana jakość odwracania gleby i równa powierzchnia pola po jego pracy. Ponadto pług mimo, że może poruszać się swobodnie w każdym kierunku powinien pracować w osi toru jazdy ciągnika.

Pługi zagonowe

Na początku pracy należy zadbać o obciążenie przodu ciągnika oraz zmniejszenie ciśnienia w oponach. Trzeba pamiętać, że zmniejszamy ciśnienie na obu osiach, czasami zaleca się około 1,5 bar, natomiast jeżeli to możliwe warto obniżyć je do minimalnych zalecanych przez producenta ogumienia. Im niższe ciśnienie, tym lepsza przyczepność traktora do podłoża a co za tym idzie lepszy uciąg.

Przechodząc już do pługa zaczynamy od ustawienia głębokości orki. W tym celu pomocny może być jakiś płaski element, który położony na caliźnie przeniesie wysokość abyśmy mogli zmierzyć ją względem dna bruzdy. Głębokość orki ustawia się regulując wysokość koła podporowego.

Następnym ważnym elementem jest ustawienie pierwszej skiby. W tym celu po wyoraniu bruzdy powinno się zmierzyć jej szerokość od ściany do końca lemiesza. Po wykonaniu korekty praktycznym rozwiązaniem może być sprawdzenie realnego wymiaru poprzez dociągnięcie pługa do wbitego w ziemie elementu w zakładanej odległości od bruzdy i faktyczne porównanie.

Nie mniej ważne jest także ustawienie punktu ciągu. Prawidłowe wykonanie tej czynności jest o tyle ważne, że pozwala racjonalnie gospodarować zużyciem paliwa. Optymalne ustawienie punktu ciągu prowadzi do tego, że pług prowadzony jest prosto, a wyznacznikiem tego będzie fakt ustawienia łącznika centralnego w osi ciągnika. Następnym krokiem będzie ustawienie pochylenia pługa. Dążymy do tego, aby pług „stał” pionowo względem płaszczyzny pola, ustawienia tego raczej nie należy korygować poprzez cięgna.

Pod koniec ustawień musimy zadbać, aby pług nie był pochylony do przodu ani do tyłu. Mając na uwadze to, że w pracy opiera się on na kole i TUZ, ustawiamy wysokość podnośnika w taki sposób, że pług prowadzony jest równolegle do płaszczyzny pola. Efektem będzie to, że na zaoranym polu nie zauważymy „fal” a skiby, będą mieć równą wysokość.