Ile zapłacimy za orkę, talerzowanie, wapnowanie i siew? Ceny pożniwnych usług rolniczych 2023

Tegoroczny cennik najpopularniejszych pożniwnych usług rolniczych nie będzie odbiegał zbyt mocno od ubiegłorocznych cen. Co prawda w niektórych przypadkach jest nieznacznie taniej, ale większość cen usług pozostanie na poziomach zbliżonych do roku ubiegłego.

W tym sezonie mamy co prawda niższe ceny oleju napędowego, który stanowi sporą część kosztu usługi, ale niestety inne materiały eksploatacyjne jak chociażby części zamienne, nie mówiąc już o samych maszynach zanotowały przez rok spore wzrosty, a to powoduje, że ceny usług nie spadają, jak wyjaśniają usługodawcy.

Przechodząc już do cen samych usług, to jedną z najpopularniejszych w okresie pożniwnym jest wapnowanie i wywóz obornika. W tym przypadku jeśli chodzi o rozsiewanie wapna za pomocą przystosowanych do tego celu rozrzutników zapłacimy minimum 15 zł za tonę z załadunkiem, ale najczęściej stawki oscylują w granicach 18 -20 zł. Właściwie identyczne stawki obowiązują w przypadku rozrzucania obornika.

Kolejną popularną usługą jest talerzowanie, które w porównaniu do roku ubiegłego jest nieco tańsze, ponieważ bez problemu znajdziemy oferty nawet za 180 zł od hektara co jeszcze w ubiegłym roku było dość trudne, ale większość stawek oscyluje obecnie w granicach od 200 do 250 zł za hektar.

Do chętnie wybieranych przez rolników usług należy również orka i w tym przypadku ceny usługi rozliczane są najczęściej od hektara wykonanej pracy i oscylują one najczęściej w granicach od 280 do nawet 380 zł za hektar.

Z kolei za siew zbóż czy rzepaku biernym agregatem uprawowo siewnym ceny oscylują najczęściej w przedziale od 200 do 250 zł za hektar, a w przypadku kiedy agregat jest oparty na bronie wirnikowej trzeba do podanych wyżej stawek doliczyć 50-60 zł do hektara.

Dosyć popularne są również usługi wysiewu pasowego, których ceny za hektar wykonanej pracy rozpoczynają się od 400 zł a mogą dochodzić nawet do 600 w niektórych rejonach kraju.

Oczywiście wszystkie podane powyżej stawki są stawkami wyjściowymi i ostateczna cena jak zawsze zależy od wielkości zlecenia, i oczywiście od tego jak silna jest w danym rejonie konkurencja.