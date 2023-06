Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą strajkować

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dawna są w sporze zbiorowym z pracodawcą. 16 czerwca zarządy organizacji związkowych działających w ARiMR podjęły uchwały o przeprowadzeniu strajku w Agencji.

Od roku 2021 pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa walczą o poprawę warunków pracy, udowadniając, że duża część pracowników ARiMR otrzymuje pensje na poziomie najniższej krajowej, pracując na przestarzałym sprzęcie, pod ciągłą presją czasu i zmieniających się rozporządzeń – pisaliśmy już o tym dla Państwa w artykule “Trzęsienie ziemi” w Agencji .

W kwietniu NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR poinformowała o “zakończeniu pokojowych etapów sporu zbiorowego” i przystąpieniu do referendum strajkowego. Swoją decyzję związkowcy uzasadnili tym, że na spotkanie w dniu 18 kwietnia “po raz kolejny pracodawca przyszedł bez konkretnej propozycji” i chciał przedstawić wynagrodzenia w postaci średnich. Zdaniem związków takie porównanie “nie miało najmniejszego sensu, ponieważ w żaden sposób nie oddaje prawdziwej sytuacji pracowników i rozbić pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i miejscami pracy”.

Związkowcy uważają, że “podawanie średniego wynagrodzenia w ARiMR w wysokości 7 tys. zł. brutto jest świadomym naciąganiem faktów i wyrządza się w ten sposób krzywdę dużej grupie pracowników, szczególnie zatrudnionych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych”. Jako dowód opublikowali (19 maja 2023 r.) wykres średnich wynagrodzeń w ARiMR na poszczególnych stanowiskach. Jak stwierdzają, “widać na nim wyraźnie patologię wynagrodzeń w Agencji”. Porównane jest np. średnie wynagrodzenie inspektora Agencji: w Centrali wynosi ono średnio 4 881 zł. brutto, a w Biurach Powiatowych 3 461 zł. brutto. Jeszcze bardziej drastyczna różnica jest w wynagrodzeniu naczelnika wydziału – w Centrali 8 180 zł. brutto, w Biurach Powiatowych 5 267 zł. brutto.

Ponieważ strony sporu nie doszły do porozumienia, “zarządy obu organizacji związkowych będących w sporze zbiorowym, czyli NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR i NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej podjęły 16 czerwca 2023 r. uchwały o przeprowadzeniu strajku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”. Związkowcy napotkali jednak kolejną przeszkodę: zgodnie z obowiązującym prawem strajk poprzedzony musi być referendum strajkowym, jednakże “w odpowiedzi na nasze pismo, które dotyczyło zapytania o możliwości zorganizowania referendum, pracodawca nie wyraził zgody na jego organizację w miejscu pracy oraz zablokował wszystkie sposoby dotarcia z informacją do pracowników” – informuje NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR.

W opublikowanym na stronie Związku piśmie z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ARiMR czytamy, że “przeprowadzenie referendum strajkowego musi się odbywać w taki sposób, żeby nie zakłócać zwykłego toku pracy i obsługi beneficjentów – nie może zatem odbywać się w godzinach pracy”. Następne zdanie jest wytłuszczone: “Nie jest możliwe, by organizacje związkowe miały zbierać głosy “chodząc” po “stanowiskach pracy i dokonać głosowania” (składnia oryginalna – red.). Jednocześnie “Pracodawca nie dopuszcza przy tym zamieszczania informacji na terenie placówek w miejscach ogólnodostępnych dla beneficjentów”. To nie wszystko – związkowcom NIE WOLNO RÓWNIEŻ korzystać ze służbowej poczty elektronicznej do jakichkolwiek działań związanych z przeprowadzeniem referendum strajkowego lub agitacją związkową.

Jak czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR, “Związki zawodowe były przygotowane na taką ewentualność ze względu na obserwowane od lat opozycyjne stanowisko pracodawcy względem pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, w związku z czym “referendum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem systemu do głosowań stosowanego przy wyborach w NSZZ “Solidarność”.

Związkowcy powołali wspólny Komitet Strajkowy w składzie:

Przewodniczący – Robert Gibała

Z-ca Przewodniczącego – Dominik Szajbler

Członek – Agnieszka Beger

Członek – Michał Suchecki