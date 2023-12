Ponad 800 mln zł na kontach rolników

ARiMR przekazała na konta rolników kolejne pieniądze w ramach rekompensaty za straty poniesione w wyniku wojny na Ukrainie. Jest to ponad 800 mln złotych.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na konta rolników trafiło już ponad 800 mln złotych w ramach rekompensaty za straty poniesione w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie oraz rekompensaty za nieuczciwość kontrahentów.

Do 19 grudnia przekazano 757 beneficjentom ponad 226 mln zł w ramach pomocy do tzw. mokrej kukurydzy. Wypłaty jeszcze trwają, ponieważ wnioski w zakończonym 30 października naborze złożyło 857 podmiotów. Ponieważ wynikająca z dokumentów kwota przekroczyła limit środków na takie wsparcie, został zastosowany współczynnik korygujący, który wynosi 0,55. To oznacza, że stawka pomocy do 1 tony tzw. mokrej kukurydzy to 110 zł.

Do 31 października 2023 r. producenci zbóż i roślin oleistych, którzy ubiegali się o przyznanie wsparcia w ramach współfinansowanego ze środków UE naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki, ale nie otrzymali pieniędzy, mogli starać się o wsparcie z budżetu państwa. Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło blisko 51 tys. wniosków. Do tej pory na konta ponad 45 tys. rolników trafiło 537 mln zł.

Od dwóch dni wypłacane są też pieniądze dla producentów kalafiorów lub brokułów, którzy nie otrzymali od kontrahentów wypłat za dostarczone warzywa. Wnioski można było składać do 30 października 2023 r., do ARiMR wpłynęło ich 350. Od 18 grudnia 2023 r. na konta ubiegających się o to dofinansowanie trafiło 840 tys. zł.