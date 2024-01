Ponad 1000 ciągników w Görlitz. Europejscy rolnicy łączą się w proteście przeciwko importowi żywności z Ukrainy

Dziś od wczesnego rana w Görlitz wraz z niemieckimi rolnikami protestowali rolnicy z Polski. Europejscy rolnicy protestują też na granicy pomiędzy Niemcami a Holandią. Koordynacja protestów odbywa się w ramach platformy EUnited Agri.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wpływa drastycznie na ograniczanie działalności rolniczej, tymczasem wraz ze wzrostem wymagań wobec rolników w Europie Bruksela zgadza się na niekontrolowany import niepodlegających żadnym ograniczeniom produkcyjnym towarów z Ukrainy. Głos rolników w tej sprawie był do tej pory bagatelizowany – teraz ma się to zmienić.

W poniedziałek 8 stycznia 2024 r. europejscy rolnicy pokażą swoją siłę – rolnicy z Polski, Niemiec i Holandii wspólnie stają w obronie europejskiego rolnictwa – informuje polski koordynator akcji protestacyjnej, Instytut Gospodarki Rolnej. Po stronie niemieckiej organizatorami są LSV, Deutscher Bauernverband, Freien Bauern, a działania Holendrów koordynuje Farmers Defence Force. Celem wspólnych manifestacji i blokad jest pokazanie politykom europejskim, że nie ma i nie będzie zgody europejskich rolników na powolne wygaszanie rolnictwa w Europie.

– Już o 4.30 byliśmy ciągnikami w Görlitz. Wspólne protesty odbędą się dodatkowo w dwóch innych miejscach na granicy polsko-niemieckiej – mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. – Naszym głównym postulatem jest powstrzymanie napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy w tej formie, w jakiej się to teraz odbywa.

Rolnicy zamierzają protestować do skutku. Część rolników jest jeszcze w Görlitz, natomiast o godzinie 11 rozpocznie się protest na Pomorzu.

– Razem z rolnikami z innych państw Unii Europejskiej, będziemy blokować Europę. To akt desperacji rolników, którzy chcą normalnej, prorolniczej polityki, która nie będzie wypychać rolnictwa poza Unię Europejską. To jak do rolnictwa podchodzą politycy powoduje, że nie mamy wyjścia – jednoczymy się i będziemy walczyć o prawo do prowadzenia opłacalnej produkcji rolnej w Europie – mówi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, współorganizatora manifestacji i blokad.