Międzynarodowy Ruch Chłopski wzywa do demonstracji w rocznicę masakry chłopów w Eldorado do Carajás

La Via Campesina – Międzynarodowy Ruch Chłopski – wzywa chłopów całego świata do demonstracji w dniu 17 kwietnia 2024 r. Jak czytamy w apelu, jest to Międzynarodowy Dzień Walk Chłopskich ustanowiony na pamiątkę masakry w Eldorado do Carajás w roku 1996.

Tego dnia 28 lat temu 1500 bezrolnych brazylijskich chłopów zrzeszonych w Movimento Sem Terra (Ruchu rolników bez ziemi) protestowało przeciwko półlegalnym i nielegalnym wywłaszczeniom z ich gospodarstw, dokonywanym przez wielkoobszarowych producentów. Podczas próby zablokowania autostrady BR-155 dziewiętnastu rolników zostało zastrzelonych przez brazylijską policję.

Jak czytamy w Wikipedii, „Przekroczenie uprawnień i użycie ostrej amunicji zostało aprobowane przez dwóch komendantów policji opłaconych przez lokalnego obszarnika, Ricardo Marcondes de Olivera. Oględziny miejsca masakry wykazały, że egzekucji co najmniej 7 chłopów dokonano maczetami już po zakończeniu pacyfikacji”.

„Dziś świat jest świadkiem wielu kryzysów wpływających na każdy aspekt życia na Ziemi. System kapitalistyczny ujawnia teraz swoją prawdziwą destrukcyjną naturę, doprowadzając chłopów w Azji i innych częściach świata do samobójstw z powodu niespłacalnych długów” – czytamy w apelu La Via Campesina. „Korumpuje rządy w interesie nielicznych elit (…) powoduje ludobójstwo (…) poprzez odmowę dostępu do żywności i używanie głodu jako broni wojennej (…) Ci, którzy kontrolują i utowarowiają nasze dobra wspólne, utrudniają młodym chłopom dostęp do ziemi i łamią autonomię chłopów i narodów, popychając ich w stronę konfliktów agrarnych, biedy, głodu i rolnictwa bez chłopów. (…) W tę dewastację zaangażowane są różne podmioty w cieniu, zwłaszcza instytucje neoliberalne, takie jak WTO, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (…) Umowy o wolnym handlu (FTA) i inne ramy partnerstwa gospodarcze narzucające neoliberalne warunki związane z pożyczkami i programami pomocy finansowej lub środki faworyzujące interesy korporacji zagrażają źródłom utrzymania chłopów, pracowników rolnych i migrantów”.

– 17 kwietnia zajmiemy ulice i wszystkie przestrzenie, na których trwają walki chłopskie, aby zdecydowanie potwierdzić naszą chłopską ścieżkę i wzmocnić suwerenność żywnościową na naszych terytoriach. Gorąco wzywamy wszystkich członków, sojuszników i zwolenników La Via Campesina do mobilizacji teraz i przez cały kwiecień, zjednoczonych w jednym głosie solidarności, aby wesprzeć walkę chłopów z globalnymi kryzysami – czytamy w apelu La Via Campesina.