Pierwsze słodyszki w żółtych naczyniach na plantacjach rzepaku

Instytut Ochrony Roślin informuje, że załamanie pogody i zdecydowany spadek temperatury w ciągu ostatnich dni, a przede wszystkim w nocy (przymrozki) ograniczyły aktywność szkodników na uprawach rzepaku. Jednocześnie w Wielkopolsce w żółtych naczyniach zaobserwowano pierwsze osobniki słodyszka rzepakowego.

Jak informuje IOR prognozowana w najbliższych dniach poprawa warunków meteorologicznych może spowodować nasilenie tego szkodnika. Zalecane jest wystawianie żółtych naczyń na uprawach rzepaków, w celu określania liczebności owadów w zbliżający się weekend.

Słodyszek rzepakowy rozwija jedno pokolenie w roku. Stadium zimującym są chrząszcze na miedzach, skrajach lasu pod pokrywą liści, w ściółce jak również w wierzchniej warstwie gleby. Wiosną, niekiedy już pod koniec marca, gdy kwitną pierwsze rośliny o żółtych kwiatach takie jak mniszek lekarski czy knieć błotna, a temperatura osiągnie około 15°C chrząszcze słodyszka opuszczają miejsca zimowania. Początkowo chrząszcze żerują na żółtych kwiatach, również na wierzbach po czym przelatują na plantacje roślin kapustowatych jeszcze przed ich kwitnieniem.

Żywiące się pyłkiem chrząszcze przegryzają pąki, aby dostać się do pokarmu. Samice składają jaja do pąków, zwykle po 1-2. Jedna samica składa około 200 jaj. Wylęgłe z jaj larwy żywią się pyłkiem a ich rozwój trwa około 5 tygodni. Po okresie żerowania larwy przechodzą do gleby, gdzie następuje przepoczwarczenie. Młode chrząszcze pojawiają się w czerwcu i przystępują do żerowania. Następnie pod koniec sierpnia chrząszcze poszukują odpowiednich miejsc do zimowania.

Źródło: akademiarzepaku/IOR