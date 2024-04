Pchełki rzepaku groźne nie tylko jesienią

Jeżeli jesienią miałeś intensywny nalot pchełki rzepakowej, to sprawdź jakie szkody teraz wyrządziły larwy tego szkodnika w rzepaku.

W ostatnich latach mamy bardzo duży problem z masowym nalotem pchełki rzepakowej. Jeszcze kilka lat temu na polach spotykaliśmy także pchełkę smużkowaną (należy ona do pchełek ziemnych). Dziś to rzadki widok.

A co się dzieje na plantacjach z rzepakiem, gdzie jesienią był intensywny nalot pchełki rzepakowej? Na takich rzepakach mamy aktualnie mocno uszkodzone rośliny.

Uwaga, larwy pchełki rzepakowej zimują… w rzepaku! Dlatego teraz tak licznie obserwuje się uszkodzone liście rzepaku, a nawet obumierające pędy boczne. W ogonkach liściowych jak i w pędach bocznych rzepaku żerują aktualnie larwy pchełek. To pogarsza kondycję roślin i powoduje obniżenie plonowania rzepaku.

Pchełki jesienią

Jesienią najpierw obserwujemy intensywny nalot dorosłych osobników pchełki rzepakowej. Chrząszcze pchełki wygryzają w liściach rzepaku charakterystyczne otwory. Podziurkowane liście mają mniejszą powierzchnię liści, przez co rzepak nie może prawidłowo tworzyć mocnej rozety liściowej. Roślina jest słabsza i wchodzi w stan spoczynku zimowego w gorszej kondycji.

Jeżeli jesień była długa i ciepła, to larwy pchełki wgryzają się w ogonki liściowe rzepaku, a następnie mogą również wgryzać się do stożka wzrostu rzepaku czy też do zawiązków pędów bocznych. Larwy pchełki rzepakowej zimują na roślinach rzepaku w miejscach żerowania. Dlatego aktualnie na plantacjach z rzepakiem widzi się słabe, obumierające liście. Bardzo często za taką sytuację odpowiedzialne są larwy pchełki rzepakowej.

Pchełki wiosną

Larwy pchełki bardzo często o okresie wiosny są mylone z larwami chowaczy łodygowych, czyli z larwą chowacza brukwiaczka oraz z larwą chowacza czterozębnego. Jak zatem wygląda larwa pchełki? Cechą charakterystyczną pchełki rzepakowej jest to, że w powiększeniu (np. pod lupą) widać 3 pary odnóży na tułowiu. Dodatkowo głowa larwy jest koloru ciemnobrunatnego, a jej ciało jest koloru białawego pokryte „szczotowatym” owłosieniem. Na całym ciele larwy pchełki występują charakterystyczne ciemne plamki.

Dlatego, jeżeli jest intensywny nalot pchełki rzepakowej jesienią, warto zrobić zabieg insektycydowy. Ograniczy to uszkodzenia powierzchni liści rzepaku jesienią, a wiosną uszkodzenia ogonków liściowych rzepaku jak i pędów bocznych.