Pielnik Nembus – nowość w ofercie firmy Bomet

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rolnictwa ekologicznego i zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska, firma Bomet opracowała nową maszynę dla plantatorów warzyw – pielnik Nembus. Dzięki licznym konfiguracjom i szerokiemu wyborowi doposażeń można dostosować pielnik do warunków pracy.

Maszyna przeznaczona jest do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie warzyw, truskawek i kukurydzy. Może pracować nie tylko w międzyrzędziach, ale także jak najbliżej roślin uprawnych. Sprawdzi się w pracy na wszystkich rodzajach gleb.

Pielenie przy wysokich roślinach

Podstawowym elementem pielnika jest sztywna solidna rama, do której mocowane są sekcje robocze. Rama pozwala na uzyskanie rozstawów międzyrzędzi od 65 cm do 90 cm, przy obrabianej szerokości międzyrzędzia 55 cm. Niewątpliwą zaletą pielnika jest duży prześwit pod ramą (do 60 cm), umożliwiający pielenie w późnym okresie rozwoju upraw, a także przy wysokich roślinach. Maszyna przystosowana jest do agregatowania z ciągnikami wyposażonymi w układ zawieszenia kat. II i III.

Różnorodne wyposażenie

W zależności od uprawy i przeznaczenia pielnik może być wyposażony w jedną z siedmiu dostępnych sekcji roboczych:

z zębami sprężynowymi z redliczką,

z zębami sprężynowymi z redliczką i wałami strunowymi,

z zębami sprężynowymi z redliczką i zgrzebłem,

z zębami sprężynowymi z redliczką i zgarniaczem,

z zębami sprężynowymi z redliczką i kolczatką pielącą,

z zębami sprężynowymi z redliczką i talerzami obsypującymi,

z gęsiostopą i nożami kątowymi.

Dodatkowym wyposażeniem są ekrany boczne, talerze osłaniające, gwiazdy pielące i aplikator nawozu (granulowanego lub organicznego).

