Maszyny do pielęgnacji roślin Steketee już pod marką Lemken

Pięć lat temu firma Lemken, specjalizująca się w maszynach rolniczych, przejęła holenderską firmę Machinefabriek Steketee B.V., poszerzając swoje portfolio produktów do pielęgnacji upraw o narzędzia do mechanicznego zwalczania chwastów. Obecnie końca dobiega proces integracji działu pielęgnacji roślin i zakończy się on do listopada 2023 r.

Steketee zmieni nazwę na Lemken, a maszyny Steketee będą dostarczane w niebieskim kolorze Lemkena zamiast czerwonego Steketee. Jak informują przedstawiciele firmy ta strategiczna decyzja stanowi kamień milowy w rozwoju obu firm i oferuje obiecujące możliwości przyszłego wzrostu i innowacji.

W 2018 r. wspólnym celem była rozbudowa zakładu w Stad aan’t Haringvliet w Holandii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Dokonano tego w oparciu o istniejącą wykwalifikowaną i doświadczoną lokalną kadrę Steketee, liczącą 50 pracowników. Od czasu przejęcia Steketee firma Lemken pracowała, aby zmaksymalizować synergię między obiema organizacjami. Integracja zespołów, procesów i technologii przebiegła pomyślnie i zaowocowała już wzrostem innowacyjności oraz poszerzeniem zakresu oferowanych usług. Jest to szczególnie widoczne w obszarze sprzedaży, szkoleń i obsługi posprzedażowej.

Pełna integracja Steketee z rodziną Lemken to ważny krok, który wzmacnia pozycję firmy w branży i kładzie podwaliny pod przyszły rozwój. W 2024 r. -nacisk zostanie położony na rozwój nowych rynków w Europie i za granicą.

– Jesteśmy dumni, że możemy połączyć nasze zasoby, aby jeszcze lepiej służyć potrzebom rolników. Klienci Steketee odniosą ogromne korzyści z tej integracji, ponieważ będą mieli dostęp do rozszerzonej gamy rozwiązań opartych na szerokiej wiedzy i doświadczeniu obu firm – wyjaśnia Yves Desjardins, dyrektor ds. sprzedaży/CSO.

Kolejnym przyszłościowym krokiem jest rozbudowa mocy produkcyjnych. Produkcja w Dinteloord, około 30 kilometrów od obecnego zakładu, rozpocznie się w listopadzie, aby zaspokoić rosnący popyt, wynikający z trzykrotnego wzrostu sprzedaży w ostatnich latach. Oczekuje się, że w nadchodzących latach obecny zespół liczący 60 pracowników zostanie podwojony, a Dinteloord stanie się Centrum Kompetencyjnym Lemken CropCare.

W ramach tego procesu oferta maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów i chemicznej ochrony roślin będzie stale dostosowywana i poszerzana. Sterowanie kamerą IC-Light+, SprayHub i SprayKit do oprysków pasowych w chemicznej ochronie roślin oraz brona Lemken Thulit do mechanicznego zwalczania chwastów to dwie innowacje, które Steketee i Lemken zaprezentowały już w 2023 roku.

Ale to nie koniec planowania strategicznego. Firma Lemken pragnie wspierać rolników i usługodawców jako „partner w rolnictwie wyższego poziomu” oraz uznany gracz w dziedzinie nowoczesnej i innowacyjnej pielęgnacji roślin uprawnych, ogrodnictwa i upraw specjalnych.

źródło: Lemken