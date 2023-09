Pöttinger prezentuje nowości w gamie maszyn uprawowych. Jest ich sporo

Firma Pöttinger przygotowała wiele interesujących i innowacyjnych nowości na nowy sezon: od pługów przez siewniku po maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw.

SERVO 3000 – nowy zawieszany pług obracalny

Pöttinger wprowadza na rynek nowy, obracalny pług zawieszany SERVO 3000 przeznaczony do współpracy z ciągnikami mocy do 200 KM. Dział techniczny konstruując nowy pług przejął wiele rozwiązań z mocniejszego SERVO 4000, zapewniając w ten sposób dużą wytrzymałość tej maszynie, wygodę jej obsługi oraz najlepsze efekty pracy. Pługi SERVO 3000 są dostępne w wersji od trzech do pięciu skib oraz z różnymi rozstawami korpusów i wysokościami ramy.

TERRADISC T z systemem wysiewu dla AMICO F

Pöttinger z myślą o efektywnym siewie podczas podorywki lub przy przygotowaniu gleby do siewu, oprócz kultywatorów TERRIA wyposażył również ciągane brony talerzowe TERRADISC 8001 T / 10001 w system wysiewu sprzężony z przednim zbiornikiem AMICO. Dzięki temu uprawia gleby, siew nasiona lub nawóz odbywają się jednocześnie.

Sztywne brony wirnikowe LION w nowym wydaniu

Rozdrobnienie i przemieszanie gleby zapewniające optymalne przygotowanie łoża siewnego to – jak deklaruje producent – największe atuty bron wirnikowych marki Pöttinger. W kombinacji z siewnikiem tworzą wszechstronny i ekonomiczny zestaw do perfekcyjnego siewu. Pöttinger oferuje indywidualne rozwiązania w postaci bron wirnikowych LION o szerokościach roboczych od 2,5 m do 4,0 m oraz wiele wariantów wyposażenia dla wszystkich rodzajów gleb i gospodarstw o różnej wielkości.

Siewniki mechaniczne VITASEM w nowej odsłonie

Sprawdzona technologia w połączeniu z przyjaznymi dla użytkownika, praktycznymi funkcjami – to właśnie wyróżnia najnowszą generację mechanicznych siewników VITASEM. Maszyny te są dostępne jako siewniki zawieszane oraz siewniki nabudowane z oznaczeniem M (z angl. mounted).

TERRASEM z nowym sterowaniem Profiline

Siewniki TERRASEM, jak deklaruje producent, łączą wydajność z maksymalną elastycznością zastosowania i precyzyjnym odłożeniem nasion. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyków ten uniwersalny siewnik został wyposażony w nowe, komfortowe sterowanie Profilinie.

Nowe rozwiązania w ROTOCARE i FLEXCARE

Sprawdzone już przez rynek maszyny do mechanicznej pielęgnacji roślin ROTOCARE i FLEXCARE zostaną wyposażone jesienią 2023 r. w nowe rozwiązania. Będzie to między innymi możliwość kombinacji pielników rotacyjnych ROTOCARE V 6600 i V 8000 z agregatem TEGOSEM oraz dla wszystkich kultywatorów pielących FLEXCARE o szerokościach roboczych 4,7 – 9,2 m – w opcji – dostępne będzie automatyczne sterowanie elementów pielących poprzez Section Control.

Pöttinger TINECARE V MASTER: precyzyjna praca na każdym metrze

We współczesnej uprawie gleby skuteczna mechaniczna pielęgnacja upraw jest uzależniona od wielu czynników. Ważną rolę w tym procesie odgrywają rodzaj rośliny uprawnej, warunki glebowe, pogodowe, zachwaszczenie, jak również ustawienie maszyny. Ustawienia brony TINECARE V 12200 MASTER o szerokości roboczej 12,20 m podlegają regulacjom, które pozwalają dostosować maszynę do pracy w różnych warunkach. Maszyna ta będzie dostępna na rynku w najbliższych miesiącach.

Źródło: Pöttinger