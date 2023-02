Väderstad wprowadzi do swojej oferty kultywatory międzyrzędowe

Firma Väderstad, jeden ze światowych liderów w dziedzinie uprawy roli i siewu, przejmuje część duńskiej firmy Thyregod, aby w ten sposób dołączyć do oferty pełną gamę kultywatorów międzyrzędowych.

Thyregod A/S to duńska marka rolnicza, której korzenie sięgają 1918 roku. Od ponad 25 lat Thyregod pracuje nad rozwojem, produkcją i sprzedażą kultywatorów międzyrzędowych.

Przejęcie obejmuje wszystkie prawa własności intelektualnej do produktów kultywatorów międzyrzędowych Thyregod; gamy TRV, w tym Swingking. Wiosna 2023 roku będzie okresem przejściowym i 1 czerwca Väderstad przejmie kompetencje w zakresie kultywatorów międzyrzędowych.

– Jest to bardzo dobra okazja biznesowa. Kultywatory międzyrzędowe Thyregod doskonale pasują do naszego obecnego portfolio siewników Tempo oraz do naszych nowych technologii siewu w ramach koncepcji Proceed oraz do przyszłego zrównoważonego i wydajnego rolnictwa. Dzięki temu przejęciu znacznie skracamy nasz czas wejścia na rynek w tym segmencie. Dzięki wykorzystaniu naszej rozbudowanej i ugruntowanej sieci dealerów i importerów będziemy mogli wkrótce zaoferować te bardzo wydajne maszyny wielu nowym i obecnym klientom na naszych różnych rynkach. Widzimy potencjał dla bardzo pozytywnego rozwoju tego nowego segmentu produktów – mówi Henrik Gilstring, prezes Väderstad Group.

Przez lata technologia Thyregod TRV została zoptymalizowana w najdrobniejszych szczegółach, z opatentowanym podnoszeniem sekcji, niezliczonymi opcjami regulacji i pierwszym na świecie kultywatorem międzyrzędowym sterowanym kamerą, z indywidualnymi ramami, z których każda jest sterowana przez kamerę.

TRV Swingking posiada unikalne rozwiązanie ramy, które umożliwia utrzymanie dwóch ram w jednej ramie głównej, w ten sposób zwiększa się wydajność i oszczędza liczbę przejazdów. Kolejną mocną stroną jest wysoka rama główna wraz z opatentowanym rozwiązaniem podnoszenia jednostek rzędowych, jest to sposób na uniknięcie uszkodzenia roślin.

– Rozmawiając z rolnikami stosującymi siewniki precyzyjne Tempo i wybiegając w przyszłość, zauważyliśmy dużą potrzebę dodania do naszej oferty kultywatorów do upraw międzyrzędowych. Ponieważ dopasowanie kultywatora międzyrzędowego do siewnika jest zwykle wyzwaniem, firma Väderstad może teraz zaoferować rolnikom kompletne rozwiązanie. Dodając kultywator międzyrzędowy, optymalizujemy również naszą przyszłą koncepcję Proceed, która może być stosowana w zbożach – mówi Wolfram Hastolz, dyrektor ds. zarządzania produktami uprawowymi w firmie Väderstad.

Na początkowym etapie przejęcia kultywatory międzyrzędowe będą sprzedawane pod marką Thyregod i będą produkowane w zakładach produkcyjnych Thyregod w Danii. Od czerwca 2024 roku będą nosić markę Väderstad, więcej szczegółów na ten temat zostanie ogłoszonych przed targami Agritechnica 2023.