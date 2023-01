Nowy wymiar mechanicznego odchwaszczania upraw rzędowych [video]

Angielska marka pielników Garford wchodzi na polski rynek za pośrednictwem firmy Kuhn Center Jelonek. Dwie z tych maszyn można było oglądać na targach Polagra Premiery 2023.

Firma Garford powstała w Anglii już ponad 20 lat temu, a od ubiegłego roku jest już dostępna w Polsce za sprawą Kuhn Center Jelonek. Maszyny, które pokazano podczas poznańskich targów to zaledwie mały wycinek oferty tego angielskiego producenta.

Na stoisku Kuhn Center Jelonek pokazano m.in. maszynę do dookulnego opielania roślin, która może być skonfigurowana w wersji od 2 do 20 rzędów roboczych. Charakterystyczną cechą tego pielnika jest sterowanie za pomocą kamer, co sprawia, że nie jest wymagany sygnał GPS do prowadzenia maszyny.

W ofercie są jednak również urządzenia do upraw bardziej przemysłowych takich m.in. buraki czy kukurydza. Maszyny można skonfigurować pod indywidualne wymagania i wyposażyć m.in. w takie elementy jak gwiazdy opielające, talerze czyszczące i wiele innych.

Także i w tym przypadku maszyny są sterowane optycznie a dzięki wysokiej sztywności ramy możliwa jest dokładność na poziomie nawet 1 cm i to bez stosowania GPS.

Obecnie przedstawiciele Kuhn Center Jelonek szacują, że w pierwszym pełnym roku sprzedaży nabywców może znaleźć 5 maszyn, a czas oczekiwania na nie wynosić będzie około 4 miesięcy.