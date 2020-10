„Piątka dla zwierząt” szkodliwa dla producentów zbóż

Zdaniem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zagrożeniem dla sektora zbożowego jest procedowana obecnie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. W ocenie PZPRZ jej przyjęcie w proponowanym kształcie, grozi bowiem załamaniem się rynku zbytu na polskie zboże.

Jak podkreśla Stanisław Kasperczyk, prezes PZPRZ wpływ na to może mieć konkretnie powrót do planów wprowadzenia tej ustawie zakazu uboju religijnego. Polska od kilku lat jest czołowym eksporterem mięsa wołowego i drobiowego wyprodukowanego w systemie halal i koszer.

Według producentów zbóż wprowadzenie do polskiego prawa zakazu uboju religijnego uderzy przede wszystkim w małe gospodarstwa rolne hodujące bydło, gdyż to od nich pochodzi żywiec na eksport na potrzeby religijne.

– Polscy rolnicy wyspecjalizowali się w tego rodzaju produkcji, skarmiając je m.in. paszami sporządzonymi na bazie krajowej produkcji zbożowej i dostarczają zwierzęta o najwyższej jakości hodowlanej. Zakazanie uboju na potrzeby religijne przyniesie rolnikom stratę rzędu 20-30 proc. dochodów. W przypadku drobiu, co piąta sztuka drobiu ubijana w Polsce, ubijana jest właśnie w systemie halal lub koszer. Stanowi to 40% eksportu polskiego mięsa drobiowego. Po wprowadzeniu zakazu, polska branża drobiarska, będąca jego głównym eksporterem w UE, z dnia na dzień może upaść, w ślad za tym może nastąpić gwałtowane załamanie rynku zbytu na polskie zboże wykorzystywane do skarmiania drobiu – mówi Stanisław Kacperczyk.