30 września br. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie w ramach koncepcji projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości technologiczne w zakresie paszportyzacji przez dostawców technologii informatycznych.

– Paszportyzacja polskiej żywności to jedno ze strategicznych działań mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Projekt został zainicjowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest realizowany wspólnie z zespołem GovTech funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – informuje KOWR.

Jak się dowiedzieliśmy celem projektu jest zapewnienie większej wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o produktach rolno-spożywczych, a także wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności za granicą, jak również zoptymalizowanie zaangażowania poszczególnych instytucji do zadań i procesów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. Końcowym beneficjentem funkcjonalności projektu ma być ostateczny odbiorca.

– To już kolejne spotkanie w ramach wypracowywania koncepcji paszportyzacji żywności w naszym kraju. Spotkaliśmy się już z producentami wołowiny i plantatorami ziemniaków. Poprzez te branże chcemy stworzyć wzór działania dla paszportyzacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Tworzymy swego rodzaju podwaliny dla całej gospodarki rolno-spożywczej w naszym kraju. Wszystko to, nie po to by tworzyć kolejne wymagania, ale po to, by zarówno producent jak i ostateczny konsument mieli pewności dostarczanego towaru, jego wartości i jakości – mówi Wojciech Kędzia zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pomysłodawca i koordynator projektu.