Weszły w życie zmiany w obliczaniu czynszu dzierżawnego w umowach z KOWR 

Zgodnie z nową ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy system obliczania należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Od tego roku należność z tytułu czynszu dzierżawnego, określonego jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. Do tej pory była to średnia krajowa cena skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. Wprowadzona zmiana pozwoli na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co będzie korzystne dla rolników.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2749). Projekt tego rozporządzenia został opracowany w Ministerstwie jeszcze za czasów Roberta Telusa, pisaliśmy o tym tutaj .

Nowelizacja dostosowała także przepisy rozporządzenia do zmian dokonanych ww. ustawą, polegających na wskazaniu, że nie pobiera się czynszu za wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa użytki rolne klasy VI i VIz, z wyłączeniem użytków rolnych wydzierżawianych na cele związane z działalnością pozarolniczą.