Ceny złomu pną się nieśmiało do góry. Ceny złomu 10.01.2024

Obserwując rynek złomu da się obecnie zauważyć tendencję wzrostową, którą analitycy zajmujący się tym rynkiem tłumaczą pewną sezonowością, która jest powtarzalna na przestrzeni lat.

Ostatnie nasze zestawienie cen złomu robiliśmy w połowie ubiegłego roku i od tamtego momentu, kiedy to zanotowano dołki cenowe, stawki zaczęły nieznacznie piąć się w górę, tak by obecnie ceny w przypadku chociażby złomu stalowego wzrosły o około 20 proc. w odniesieniu do cen jakie widzieliśmy w połowie 2023 roku.

Oczywiście obecnie bardzo trudno prognozować na jakim poziomie zatrzymają się ceny, ponieważ jest bardzo dużo zmiennych dotykających ten rynek i nikt nie chce się podjąć odpowiedzi na to pytanie. Niemniej jednak warto śledzić ten rynek i uważnie przyglądać się cenom.

Ceny grubego złomu stalowego

W chwili obecnej średnio za kilogram grubego złomu stalowego można otrzymać pomiędzy 95 groszy a 1,2 zł za kilogram, złom mieszany wyceniany jest natomiast na 80 groszy a 1 zł za kilogram. Ceny żeliwa oscylują na poziomach zbliżonych do złomu grubego i wynoszą od 1 do 1,15 zł za kilogram.

Miedź milbera i aluminium niesortowane

W przypadku pozostałego złomu, takiego jak miedź czy aluminium wzrosty nie są może tak mocno widoczne, ale z pewnością zauważalne. Za miedź milbera skupy płacą obecnie pomiędzy 28 a 29,5 zł za kilogram, a ceny aluminium niesortowanego wahają się w granicach od 5 do 6 zł za kilo.