Ile za złom stalowy, miedź i akumulatory? Ceny złomu listopad 2022

Niemal każde gospodarstwo rolne generuje złom i z czasem trzeba się go pozbyć. Czas drogiego złomu już minął. Sprawdzamy, ile za złom płacą na przełomie listopada i grudnia.

Ceny złomu stalowego mieszanego są dość zróżnicowane. Najniższe stawki, na jakie się natknęliśmy to nawet zaledwie 0,5 zł/kg. Najwyższe obecnie stawki to ok. 1,1 zł/kg. Więcej tradycyjnie otrzymamy za złom żeliwny. Tutaj stawki zaczynają się od ok. 0,7 zł/kg, a kończą na 1,25-1,30 zł/kg. Jeszcze więcej otrzymamy za złom kawałkowy poamortyzacyjny klasy W1, W2 i W7; tutaj stawki wynoszą od ok. 1 do nawet 1,4 zł/kg. Najwięcej płacą za silniki, nawet do 1,6 zł/kg.

Za złom miedzi millbera płacą od 25 do 31 zł/kg, a za złom ołowiu w zależności od rodzaju od 4 do nawet 6 zł/kg. Tańsze są akumulatory, za które płacą od 2,4 do 3 zł/kg. Bardzo zróżnicowane są ceny złomu aluminiowego; zazwyczaj cena złomu aluminiowego to ok. 5 zł/kg, jednak tańsze będą puszki (4-45 zł/kg), a najdroższe felgi (ok. 6-7 zł) i aluminium z instalacji elektrycznych (nawet 8 zł/kg). Cena złomu z węglikiem spiekanym to nawet 65 zł/kg.