Ile kosztuje złom? Ceny złomu sierpień 2022

O cenach złomu stalowego przekraczających 2 zł/kg możemy już zapomnieć. Ile zatem można otrzymać za złom stalowy, miedziany i za inne rodzaje złomu w sierpniu 2022 roku? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Obecnie za kilogram grubego złomu stalowego otrzymamy od zaledwie 0,8 zł/ kg do 1,3 zł/kg. Dotyczy to zarówno złomu grubego jak i żeliwa. Za stal cienką tj. blachy płacą obecnie od 0,7 do 1,1 zł/kg. Dużo droższa jest stal nierdzewna, za którą można otrzymać 4-5 zł/kg.

Miedź milbera kosztuje obecnie zwykle 29-30 zł/kg, a za złom miedziany niesortowany płacą obecnie zwykle od 26 do 28 zł/kg.

Za mieszany złom aluminiowy płacą zwykle 5-5,5 zł/kg, jednak już za chłodnice o wiele więcej, bo od 10 do nawet 14 zł/kg.

Za akumulatory można obecnie otrzymać ok. 2,5 zł/kg.