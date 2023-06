Ceny złomu spadły nawet o 50 procent w 3 miesiące

Nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy aktualnie mają w planach zrobienie porządków i pozbycie się stalowych odpadów. W zaledwie nieco ponad 3 miesiące ceny złomu spadły nawet o 50 proc.

Ceny złomu, pomimo wydawać by się mogło dużego zapotrzebowania na wyroby stalowe, systematycznie spadają od końca lutego tego roku, kiedy to można było otrzymać za złom stalowy mieszany nawet 1,3 zł za kilogram, a za złom gruby nawet 1,7 zł.

O powrocie do stawek z roku ubiegłego, kiedy cena przekraczała nawet 2 zł za kilogram nie ma co w ogóle myśleć i obecne stawki za ten asortyment są już mocno poniżej 1 zł za kilogram i w najbliższej przyszłości nie zanosi się, aby poszły one w górę.

W chwili obecnej średnio za kilogram grubego złomu stalowego można otrzymać pomiędzy 80 a 90 groszy za kilogram, złom mieszany wyceniany jest natomiast na 70-80 groszy za kilogram. Ceny żeliwa również oscylują na niskich poziomach w granicach 80-90 groszy za kilo.

W przypadku pozostałego złomu, takiego jak miedź czy aluminium spadki nie są może tak dramatyczne, ale są również widoczne. Za miedź milbera skupy płacą obecnie pomiędzy 26 a 29 zł za kilogram, a ceny aluminium niesortowanego wahają się w granicach od 4 do 5 zł za kilo.