Brak inwestycji to niższe ceny złomu. Ceny złomu 13.03.2024

W chwili obecnej ceny złomu, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, kiedy to w okresie zimowo-wiosennym z reguły szły w górę, spadają i to dość znacząco, bo tylko przez tydzień poszły w dół średnio o 10 proc.

Sytuacja na rynku złomu uzależniona jest od zapotrzebowania hut, które w tym momencie jest wyraźnie mniejsze, a to przekłada się bezpośrednio na ceny złomu. Huty wykorzystały już złom kupiony po wyższych cenach i na ten moment nie wykazują zwiększonego zapotrzebowania na kolejne surowce.

Jak mówią skupujący, sytuacja taka ma miejsce ze względu na dużo niższe niż w ubiegłych latach zapotrzebowanie na stal z dość prostego powodu- jest dużo mniej inwestycji budowlanych, wiele projektów jest dopiero na etapie planowania. To wszystko sprawia, iż przewidują oni, że na przestrzeni najbliższych tygodni lub miesięcy nie zaobserwujemy raczej większych ruchów w górę.

Ceny grubego złomu stalowego

W chwili obecnej średnio za kilogram grubego złomu stalowego można otrzymać pomiędzy 85 groszy a 1 zł za kilogram, złom mieszany wyceniany jest natomiast pomiędzy 80 groszy a 95 groszy za kilogram. Ceny żeliwa oscylują na poziomach zbliżonych do złomu grubego i wynoszą od 90 groszy do 1 zł za kilogram.

Miedź milbera, aluminium niesortowane i mosiądz

W przypadku pozostałego złomu, takiego jak miedź, mosiądz czy aluminium ceny są natomiast dosyć stabilne i nie widać tu większych ruchów cenowych. Za miedź milbera skupy płacą obecnie pomiędzy 28,5 a 29 zł za kilogram, a ceny aluminium niesortowanego wahają się w granicach od 5 do 6 zł za kilo. Mosiądz pobiał jest z kolei wyceniany od 16,5 do 17,5 zł za kg.