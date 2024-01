Ogólnopolski protest rolników 24 stycznia. Jak do niego dołączyć? 

Ogólnopolski protest rolników przeciwko importowi żywności z Ukrainy, Zielonemu Ładowi, ekoschematom i działaniom Komisji Europejskiej odbędzie się 24 stycznia. Instytut Gospodarki Rolnej, który koordynował poprzednie protesty, zamieścił na swojej stronie instrukcję, jak dołączyć do akcji protestacyjnej.

“Europa to znaczy uprawiać i hodować” – to hasło ogólnopolskiego protestu rolników, który odbędzie się 24 stycznia w całej Polsce, w godzinach 12 – 14, zapowiedzianego przez NSZZ Solidarność RI, do którego dołączyły już Izby Rolnicze oraz inne organizacje. Celem protestu jest zwrócenie uwagi polityków i urzędników Unii Europejskiej na szkodliwe dla europejskiego rolnictwa założenia Zielonego Ładu i całej Wspólnej Polityki Rolnej, a także niszczącą rolnictwo liberalizację handlu z Ukrainą.

Aby dołączyć do protestu nie trzeba być członkiem organizacji: jak informuje Instytut Gospodarki Rolnej, który koordynował protesty polskich rolników solidaryzujących się z niemieckimi, wystarczy jeden traktor, w którym “odpalisz koguty”.

Do protestów zgłosili się rolnicy z około 40 miejscowości. Jednym z organizatorów protestów jest fejsbukowa grupa @protestrolnikow, na której oficjalnym profilu, można dowiedzieć się w jaki sposób dołączyć do protestu i jak dokonać formalności związanych z zarejestrowaniem w nim swojego udziału.

Oto informacje ze strony IGW:

“Aby dołączyć do protestu: