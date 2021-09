Odpowiedzialność za jazdę niezarejestrowanym ciągnikiem lub z niezarejestrowaną przyczepą

Rejestracja pojazdu np. ciągnika rolniczego jest administracyjną procedurą niezbędną do dopuszczenia go do ruchu po drogach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu m.in. ciągnika rolniczego lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Należy pamiętać, że niezależnie od sposobu korzystania z ciągnika rolniczego tzn. niezależnie czy korzystamy z niego wyłącznie do pracy w polu czy poruszamy się również po drogach publicznych, ciągnik powinien zostać zarejestrowany. W przeciwnym wypadku można liczyć się z nałożeniem surowej kary pieniężnej.

Na kim i kiedy ciąży obowiązek zarejestrowania ciągnika rolniczego?

Obowiązek zarejestrowania pojazdu, w tym wypadku ciągnika rolniczego ciąży na jego właścicielu, a jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli – na wszystkich tych osobach. Wniosek o rejestracje może zostać również złożony za pośrednictwem pełnomocnika. Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy (zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Wniosek należy złożyć w terminie 30-dni od daty zakupu lub sprowadzenia pojazdu. Organ, po przyjęciu wniosku, rejestruje tymczasowo ciągnik rolniczy na 30 dni i przekazuje zgłoszenie do realizacji. Po upływie miesiąca należy zgłosić się ponownie do właściwego Organu – gdzie uzyskamy dowód rejestracyjny. W okresie trwania rejestracji można korzystać z pojazdu na podstawie tymczasowego pozwolenia. Należy pamiętać, że z uwagi na panujący stan epidemii COVID-19 terminy rejestracji pojazdu mogą ulec wydłużeniu.

Gdzie można zarejestrować pojazd?

Pojazd można zarejestrować w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela ciągnika rolniczego.

Co grozi za jazdę niezarejestrowanym ciągnikiem lub przyczepą?

Właściciel który nie dopełnił obowiązku i nie zarejestrował pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Kara nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Czy za brak dowodu rejestracyjnego grozi kara?

Należy rozróżnić jazdę bez dowodu rejestracyjnego a jazdę niezarejestrowanym pojazdem. Zgodnie z nowelizacją przepisów z października 2018 roku kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu – co nie zmienia faktu, że ciągnik musi zostać wcześniej zarejestrowany. Organy uprawnione do kontroli są w stanie zweryfikować wszystkie niezbędne im informacje w odpowiednim rejestrze, nawet jeśli właściciel pojazdu nie ma ich przy sobie podczas kontroli. Za brak dokumentu przy kontroli, na właściciela nie zostanie nałożona kara grzywny – tak jak było przed nowelizacją.

Kancelaria Prawna Krzeszewski & Partnerzy