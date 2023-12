Odmowa przyznania dopłaty do zboża. ARiMR odpowiada

Nasz czytelnik otrzymał odmowę przyznania dopłaty do zboża, ma wątpliwości, czy odwołać się od decyzji, bo to oznacza akceptację odmowy płatności. Na pytanie odpowiedziała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nasz czytelnik otrzymał odmowę przyznania dopłaty do zboża (za sprzedane pszenżyto), z naszego portalu dowiedział się, że środki na ten cel będą ponownie przesunięte. Jednak gdy rolnik się nie odwoła od decyzji w ciągu 14 dni, będzie to oznaczało akceptacje odmowy płatności. Przy wcześniejszym przesunięciu składało się rezygnację i ponowny wniosek o dopłatę z nowej puli pieniędzy. Rolnik ma wątpliwości, czy powinien się odwołać od decyzji odmownej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odpowiedzi na pytanie naszego czytelnika poinformowała, że w przypadku producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, którzy złożyli wnioski w ramach naboru prowadzonego do 31 lipca 2023 r. i zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania, ale nie wystarczyło dla nich środków w ramach dostępnej puli, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa była zobligowana przepisami do wydania decyzji o odmowie przyznania wsparcia.

Do tych, którzy nie skorzystali z tej pomocy z powodu braku funduszy, skierowany był kolejny nabór, prowadzony przez ARiMR do 31 października 2023 r. Rolnik, który złożył wniosek w październiku powinien uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić stan konta, ponieważ ARiMR rozpoczęła wypłatę wsparcia w ramach tego naboru.