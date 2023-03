“Obrady okrągłego stołu rolniczego zakończyły się niczym, rolnicy już jadą pod Ministerstwo Rolnictwa”

Nie wszyscy są usatysfakcjonowani przebiegiem dzisiejszych obrad w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących problemu załamania się polskiego rynku zbóż.

– Spotkanie po ponad 5 godzinach zakończyło się świstkiem, dokumentem, który wygląda jakby napisał go przedszkolak. I to nie jest żadne porozumienie – to jest podsumowanie okrągłego stołu rolniczego podpisane przez premiera Kowalczyka. Ja wam powiem – tutaj nie padły żadne ustalenia. Premier po około półtorej godzinie rozmowy przedstawił swoje pomysły, słuchał naszych propozycji i podsumowanie zapadło na podstawie tych jego propozycji, które powiedział jakoś przed 15. To jest skandal. Zobaczcie: wznowienie kontroli na granicy. Do czasu otrzymania wyniku badania transportu transport zostaje wstrzymany, czyli do tej pory nie było badań na granicy […]. Premier uciekł przed chwilą. Nie pozwolił wziąć tutaj telefonów, komputerów żebyśmy nie mieli łączności – narzekał Michał Kołodziejczak.

– 600 milionów z budżetu krajowego dla producentów pszenicy i kukurydzy. Była o tym mowa od kilku dni, to żadne odkrycie Ameryki. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy, a gdzie są cła na inne produkty? Tylko na zboże? Gdzie są warzywa, owoce miękkie, z którymi za chwilę będzie problem? Zostajemy, nikt nie wychodzi – deklarował Kołodziejczak.

– Wiem, że już pierwsi rolnicy jadą tutaj pod Ministerstwo, a pierwsi już stoją z banerami pod Ministerstwem. Obrady okrągłego stołu rolniczego skończyły się niczym – uznał Kołodziejczak.