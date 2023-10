Nowy Zetor w cenie używanego. Czy ktoś oszalał? Co się dzieje z rynkiem ciągników używanych?

Mam nieodparte wrażenie, że ceny używanych ciągników ocierają się obecnie o szaleństwo. W ciągu kilku ostatnich lat mocno wzrosły, automatycznie “dopasowując” się do cen nowych maszyn. Jednak, gdy sprzedaż tych nowych mocno w tym roku zastopowała, używki wcale nie tanieją, a przeglądając oferty, można powiedzieć, że czasem chyba kogoś “pogięło”.

Po kilku latach niemal ciągłych wzrostów (a przynajmniej względnej stabilności) sprzedaży nowych ciągników coś musiało gruchnąć. Nie to, że już nie chcemy kupować nowych ciągników, ale mam wrażenie, że nie mamy za co. Tak, wszyscy wiemy, że ceny nowych traktorów i w ogóle maszyn poszły mocno w górę, a producenci tłumaczyli to pandemią, rosnącymi cenami stali, półprzewodników, transportu, logistyki oraz diabli wiedzą czym tam jeszcze. Jednak mimo wszystko Naród był spragniony nowych traktorów i brał niemal jak leci.

Wraz z cenami tych fabrycznie nowych wzrastały ceny używanych, bo jak wiadomo, popyt był, a popyt podnosi cenę. Nic w tym dziwnego, bo kilkuletni ciągnik, o ile widział się w tym czasie z profesjonalnym serwisem, to nadal całkiem nowoczesna i przyjemna w użytkowaniu maszyna. Może tu i ówdzie odrapana i siedzenie nieco utytłane, ale można na to oko przymknąć, jeśli kosztuje dużo mniej od w sumie podobnej “nówki”.

No właśnie, ta relacja między ceną nowego a używanego ciągnika w normalnych warunkach stabilnego rynku maszyn powoduje równowagę cenową. Każdy na takim normalnie działającym rynku maszyn rolniczych znajdzie coś dla siebie i na własną kieszeń. Ale normalność tego rynku została mocno zachwiana, gdy sprzedaż nowych zleciała na łeb.

Jest dużo opcji i cena w promocji

Przyglądając się rynkowi i sprzedaży nowych ciągników w tym roku, widzimy coś ciekawego i bardzo pożytecznego – promocje. Niemal wszyscy główni producenci ciągników stworzyli nowe cenniki, w których pojawiła się nowa i rzadko spotykana do tej pory rubryka “cena promocyjna”. Pojawienie się dużo niższych cen, a mówimy tu o kwotach nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, zwiastuje jeszcze cięższą walkę o klienta.

Przyglądając się słupkom sprzedaży w ostatnich miesiącach, widać wyraźnie, że trwa bitwa o klienta indywidualnego. Takiego, który potrzebuje ciągników o mocach małych i średnich, bo tu są największe spadki sprzedaży. To właśnie małe i średnie gospodarstwa mocno odczuły brak kasy na nowe inwestycje, a nawet jeśli jakimś cudem ją mają, to wstrzymują się z wydatkami. Dlaczego? Bo niepewność jutra uniemożliwia myślenie o przyszłości.

Ile kosztuje używany, a ile nowy Zetor Major 80?

To właśnie do klienta indywidualnego skierowane są bardzo ładnie brzmiące cenowe oferty promocyjne. Jak wspomniałem, nowe ceny powodują, że w kieszeni może zostać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to już całkiem spora kwota. Ta walka cenowa ma jednak całkiem zaskakujące przełożenie na rynek ciągników używanych, bo to, co tu się dzieje, bardzo zaskakuje.

Przyglądając się cenom, postanowiłem przejrzeć ogłoszenia i zbadać, za ile można dziś zostać właścicielem nowego Zetora Majora. Nie jest to nowość, bo istnieje w niezmienionej formie już kilka lat na rynku i na tyle długo, że pojawia się w ogłoszeniach używek. Czeski 75-konny Major przez kilka lat stał na czele najlepiej sprzedających się modeli ciągników w naszym kraju i prawdę mówiąc, trudno się temu dziwić. Napędzający go dobry i nowoczesny silnik Deutz A.G. połączony został z dopracowaną czeską przekładnią mechaniczną. To wszystko opakowane nowoczesną kabiną i przyjemną wizualnie maską.

Zetor Major to taki solidny pomocnik dobrze współpracujący z ładowaczem, jak i w lekkich pracach polowych. Nie można odmówić mu także dobrych właściwości transportowych, nie dziwne więc, że pojawił się na polskiej wsi w tysiącach sztuk, a część z nich zdążyło już zmienić właściciela. Wystarczy otworzyć popularne portale ogłoszeniowe i można znaleźć tam w miarę nowego Majora 80.

To otwieram ogłoszenia i zaraz po tym otwieram także szerzej oczy, bo patrzę i nie wierzę.

– Major 2016 – 108 000 zł netto

– Major 2016 – 117 000 zł netto

– Major 2016 – 150 000 zł netto (posiada ładowacz)

– Major 2013 – 110 000 zł netto

Wychodzi na to, że model ten twardo trzyma cenę na rynku wtórnym i co nieco zaskakujące, za siedmioletni ciągnik trzeba położyć na stół ponad sto tysięcy. Zaciekawiony chwytam za telefon i dzwonię do centrali Zetor Polska w Kaliszu spytać u źródła o aktualną cenę tego ciągnika i jego dostępność.

Nowy Major za…

Okazuje się, że Zetor Major 80 CL dostępny jest od ręki i nawet w tej chwili objęty jest promocją, a aktualna cena to… 141 000 zł netto. Tak, za nieco ponad 140 tysięcy mamy nowy ciągnik objęty pełną 18-miesięczną gwarancją producenta. Natychmiast nasuwa się pytanie: jak się do tego mają wymienione powyżej ceny używek i czy tak niewielki spadek wartości kilkuletnich ciągników w stosunku do promocyjnej ceny za nowy wpływa na rynek?

Jak sądzicie, czy obecne promocje “psują” rynek ciągników używanych, czy może powinny wpłynąć na ich spadek?