Sprzedaż ciągników w Europie spadnie w 2024 roku

Tak prognozuje Deere and Co, producent ciągników John Deere, o czym informuje Farmersjournal.ie. Po relatywnie niezłym jeszcze 2023 roku, w 2024 sprzedaż ciągników na Starym Kontynencie ma być niższa.

Zasadniczo powody takiego stanu rzeczy są dwa. Po pierwsze niższa rentowność produkcji rolnej, po drugie zaś wyższe stopy procentowe, które będą hamowały finansowanie inwestycji w gospodarstwach.

Stąd też wg prognoz Deere and Co, sprzedaż ciągników w Europie w 2024 roku ma spaść o 10%, zaś sprzedaż dużych maszyn w USA aż o 15%.

Warto zaznaczyć, że rok 2023 był dla Deere and Co bardziej udany od poprzedniego; dochód Spółki netto wyniósł 10,166 mld dolarów, co oznacza wzrost o ponad 3 mld dolarów wobec roku 2022.