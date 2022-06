Nowy siewnik punktowy Kverneland Pudama Optima TFprofi SX może umieszczać nawóz pod nasionami

W porównaniu z konwencjonalną uprawą kukurydzy nowy siewnik powinien zaoszczędzić co najmniej 25% nawozu startowego i jednocześnie zachować potencjał plonowania zapewnia producent, a to ma przełożyć się na wymierne korzyści finansowe dla rolnika.

Firma Kverneland opracowała nową maszynę we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii. System Pudama w jaki wyposażono siewnik służy do systematycznego i ukierunkowanego nawożenia punktowego podczas siewu kukurydzy. Powinno to umożliwiać precyzyjny wysiew kukurydzy z celowym umieszczeniem pod nasionami zapasu nawozu startowego, dokładnie w miejscu, w którym nawóz jest potrzebny.

Według producenta celowe, nieciągłe stosowanie nawozu tylko w obszarze wysiewanych ziaren kukurydzy w porównaniu z założonym rozsiewaczem rzędowym jest znacznie korzystniejszym wykorzystaniem składników pokarmowych przez korzenie roślin. Zmniejsza to ilość nawozu startowego dostępnego między rzędami kukurydzy i znacznie zmniejsza dopływ azotanów i fosforanów do zbiorników wodnych.

Na podstawie badań Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kolonii wykazano, że w przypadku nowego siewnika, w porównaniu z konwencjonalną uprawą kukurydzy, można zaoszczędzić co najmniej 25% początkowego nawozu, a jednocześnie zachować potencjał plonowania.

Nawóz jest wysypywany na redlicę nawozową w określonej ilości i wystrzeliwany do gleby porcjami dostosowanym do nasion strumieniem powietrza. System czujników między redlicą nawozową a sercem wysiewającym synchronizuje wysiew nasion i nawozu. Przy prędkości roboczej do 15 km/h dla Optima SX Pudama oznacza to częstotliwość do 25 porcji nawozu na sekundę.

Jak informuje producent technologie takie jak siewnik punktowy Pudama Optima TFprofi SX mogą zaoszczędzić rolnikom dużo pieniędzy poprzez zmniejszenie kosztów nawozów, transportu i robocizny. Na przykład, jeśli rolnik posiadający 300 ha kukurydzy zużyje w tradycyjny sposób 150 kg/ha DAP 18-46, zaoszczędziłby 37,5 kg/ha nawozu w systemie Pudama. Według Kverneland (cena DAP 700 euro/t październik 2021 r.) oznacza to oszczędność 7 875 euro na 300 ha.

Kverneland Optima TFprofi SX z konfiguracją Pudama będzie dostępna w sezonie 2023 jako edycja limitowana, a w sezonie 2024 będzie w pełni dostępna jako produkcja seryjna. W przyszłości system Pudama będzie również dostępny dla innych modeli siewników punktowych Optima.