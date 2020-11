Nowy inteligentny system ważenia Amazone ProfisPro

Stale rosnące zapotrzebowanie na większą precyzję skłoniło firmę Amazone w 2001 roku do budowy rozsiewaczy nawozów ze zintegrowaną technologią ważenia. Korzystając z pomocy specjalistów w dziedzinie techniki ważenia, precyzyjnie wykrywane są odchylenia docelowej ilości od rzeczywistej ilości rozsiewu. Czujniki wagowe najnowszej generacji mierzą zmiany masy 200 razy na sekundę i automatycznie dostosowują pozycje zasuwy otworu roboczego co 25 kg. Największą zaletą technologii ważenia jest to, że jest ona mierzona na podstawie rzeczywistych wartości, dzięki czemu ilość rozsiewu można w każdej chwili zoptymalizować, nawet przy rozsiewie krawędziowym, granicznym, przy rowach lub na klinach.

Nowa kalibracja ilości została w pełni przemyślana: ProfisPro

Regulacja ilości rozsiewu za pomocą technologii ważenia Profis jest bardzo precyzyjna. Odchylenia w całkowitym czasie rozsiewu wynoszą tylko około 1%. Aby zapewnić ciągłą regulację, tj. również w przedziałach kontrolnych technologii ważenia co 25 kg, rozsiewacze zawieszane ZA-TS i rozsiewacze zaczepiane ZG-TS 01 są teraz dostępne z nowym inteligentnym systemem ważenia ProfisPro. System ProfisPro łączy technologię ważenia Profis z nowym pomiarem momentu obrotowego FlowControl. FlowControl posiada jeden czujnik na tarczę rozsiewającą, który określa moment obrotowy każdej z nich niezależnie. Na podstawie licznych badań jakości rozsiewu określono zależności pomiędzy ilościami rozsiewu a momentem obrotowym tarczy rozsiewającej dla różnych szerokości roboczych dla wszystkich rodzajów nawozów. Krótko mówiąc: Małe dawki rozsiewu generują mniejszy moment obrotowy tarczy niż większe dawki. FlowControl niezawodnie rejestruje moment obrotowy napędów tarcz rozsiewających niezależnie od strony i może natychmiast dostosować ustawienie zasuwy dozującej w przypadku odchylenia od wartości docelowej.

Dzięki połączeniu technologii ważenia i funkcji FlowControl, podczas całego procesu rozsiewu rozsiewacz reguluje teoretyczną dawkę rozsiewu za pomocą momentu obrotowego. Technologia ważenia Profis co 25 kg monitoruje faktycznie rozsianą ilość nawozu. Dzięki temu FlowControl regularnie się na nowo kalibruje. Jest to wykonywane bez zatrzymywania się. Dzięki inteligentnemu systemowi ważenia ProfisPro dawka rozsiewu jest optymalizowana od pierwszej sekundy rozpoczęcia pracy. Ponadto kierowca ma zawsze podgląd rzeczywistej ilości pozostałej w zbiorniku, a także ewentualnego wskazania odległości do całkowitego opróżnienia. Dostosowanie regulacji dawki rozsiewu przez profesjonalną technologię ważenia z czujnikami FlowControl to wyjątkowa zaleta maszyn firmy Amazone.

FlowCheck do kontroli otworów roboczych

Jako niedroga alternatywa dla FlowControl, firma Amazone oferuje urządzenie monitorujące FlowCheck dla serii ZA-TS Hydro. Podczas gdy FlowControl może kontrolować i regulować dawkę rozsiewu niezależnie od strony, FlowCheck tylko wykrywa zatory i brak nawozu w obwóch otworach roboczych. W przypadku zatoru oba systemy usuwają usterkę, szybko otwierając i zamykając zasuwę dozującą, jednocześnie zmieniając kierunek obrotów mieszadła. Dla rolnika oznacza to absolutną niezawodność działania.

Precyzja również na zboczach

Wszystkie rozsiewacze z wagą firmy Amazone mogą być opcjonalnie wyposażone w czujnik nachylenia. Dzięki temu czujnikowi technologia pomiarowa może obliczyć wpływ nachylenia na pomiar masy, dzięki czemu dawka rozsiewu jest prawidłowa nawet podczas pracy na zboczu, czy jeździe w górę lub w dół zbocza.