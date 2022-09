Nowy Deutz-Fahr 5DF Keyline już dostępny. Zobaczymy go na Agro Show. Ile kosztuje?

Nowa seria 5DF Keyline marki Deutz-Fahr, to dwa modele ciągników: 5070DF Keyline i 5080DF Keyline. Są to maszyny dedykowane do prac w gospodarstwach rolniczych, sadach, winnicach, do plantacji w tunelach oraz do prac w firmach komunalnych. Nowy ciągnik niemieckiej marki będzie można zobaczyć podczas tegorocznej wystawy Agro Show w Bednarach.

Solidna konstrukcja i prosta obsługa to cechy, dzięki którym nowe modele 5DF Keyline oferują optymalne parametry użytkowe. Jednocześnie gwarantują zredukowane koszty eksploatacji i zmniejszone do niezbędnego minimum czynności obsługowe. Bezpieczeństwo użytkowania to w ciągnikach marki Deutz-Fahr jeden z priorytetów, dlatego też nowe modele serii 5DF Keyline posiadają układ hamulcowy

na cztery koła.

Silnik i układ napędowy

Kompaktowe wymiary silnika FARMotion 35 pozwalają na uzyskanie doskonałej zwrotności (układ kierowniczy z dużym kątem skrętu kół). Jednostki napędowe spełniają wymogi normy emisji spalin Stage V bez konieczności użycia płynu AdBlue. Dzięki rezerwie momentu obrotowego wynoszącej 28%, silnik modelu w 5080DF Keyline gwarantuje najwyższą elastyczność w szerokim zakresie obrotów. Natomiast dzięki maksymalnej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 2200 obr/min, gwarantowany jest też niski poziom hałasu w trakcie pracy.

Dostępne są cztery różne konfiguracje układu napędowego. W standardowej wersji wyposażenia montowana jest 5-biegowa skrzynia z 15+15 przełożeniami (5 biegów, 3 zakresy). Opcjonalnie możliwy jest wybór przekładni 10+10 (5 biegów, 2 zakresy) lub najbardziej rozbudowanej 30+15 z dodatkowym zakresem prędkości zredukowanych do jazdy do przodu (prędkości minimalna od 0,15 km/h). Ofertę uzupełnia prosta skrzynia 4-biegowa z dwoma zakresami i łącznie 8+8 przełożeniami, dedykowana do prostych prac. Wszystkie wersje napędu zaprojektowano do jazdy z prędkością maksymalną wynoszącą 40 km/h.

WOM i hydraulika

WOM posiada niezależne sprzęgło sterowane dźwignią, pozwalające na proste i stopniowe włączanie i wyłączanie napędu wałka. Oferowany jest szeroki wybór konfiguracji WOM, w tym WOM synchro. W tym ostatnim przypadku, prędkość obrotowa końcówki wałka WOM jest zsynchronizowana z prędkością obrotową kół tylnych ciągnika. Takie rozwiązanie może być przydatne w trakcie jazdy w trudnym terenie z przyczepką wyposażoną w oś napędową.

Układ hydrauliczny wyposażono w pompę o stałej wydajności 50 l/min. Układ kierowniczy zasila całkowicie niezależna, dodatkowa pompa wspomagania. W standardzie montowane

są 2 obwody układu hydraulicznego z tyłu ciągnika. Konfigurację hydrauliki można rozbudować do trzech obwodów. Podnośnik tylny oferuje udźwig wynoszący 3050 kg. Dzięki temu ciągnik może obsługiwać wszystkie maszyny dedykowane do tej klasy traktorów. Przednia oś posiada 100% blokadę mechanizmu różnicowego. Maksymalny kąt skrętu kół wynoszący 55° zapewnia dużą zwrotność w każdych warunkach.

Komfort pracy

Nowoczesne, ergonomicznie zaprojektowane miejsce operatora zapewnia wysoki poziom komfortu. Platforma z ramą bezpieczeństwa posiada niski tunel środkowy i zapewnia dużą przestrzeń na nogi.

System sterowania sprawdzony w innych modelach ciągników marki Deutz-Fahr, gdzie wszystkie przyrządy sterownicze oznaczono kolorami sprawia, że sterowanie funkcjami jest wyjątkowo proste. Dzięki temu nawet najbardziej wymagające prace wykonywane są łatwo i bezpiecznie. Nowoczesna deska rozdzielcza obejmuje wyświetlacz cyfrowy, który dostarcza wszystkie niezbędne informacje na temat parametrów eksploatacyjnych ciągnika. Opcjonalnie, modele 5DF Keyline można doposażyć w 6-słupkową kabinę z klimatyzacją i pakietem reflektorów.

Dostępność i cena

Ciągniki są już dostępne na polskim rynku i można je zamawiać u dealerów. Cena modelu 5070DF w podstawowej konfiguracji to 123 tys. zł netto.

Źródło: Deutz-Fahr