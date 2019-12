Nowy ciągnik John Deere 7R z nagrodą „Maszyna Roku 2020”

Kapituła złożona z 20 dziennikarzy reprezentujących fachowe międzynarodowe czasopisma rolnicze z 11 krajów przyznało tytuł „Maszyny Roku 2020” nowemu ciągnikowi John Deere 7R.

Koniec roku to czas podsumowań, również w branży rolniczej. Dlatego też dziennikarze specjalizujący się w technice i maszynach rolniczych z całej Europy wyróżnili nagrodami producentów maszyn cechujących się przełomowymi i rewolucyjnymi rozwiązaniami, które będą wspierać pracę rolników w najbliższych latach.

Kapituła złożona z 20 dziennikarzy reprezentujących międzynarodowe czasopisma rolnicze z 11 krajów nagrodziła tytułem „Maszyna Roku 2020” ciągnik John Deere 7R. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali, na którą zaproszono około 500 gości z branży rolniczej.

– Jesteśmy dumni z tego wyniku, szczególnie dlatego, że jest on nagrodą za ogromne starania, jakie podjęliśmy, by ciągnik 7R drugiej generacji wpisywał się w historię sukcesu na rynku europejskim – mówi Bartosz Białas z John Deere Polska.

Kapituła zwróciła uwagę na całkowicie nową koncepcję wykorzystującą moc do 373 KM w kompaktowej i lekkiej konstrukcji, dzięki czemu ciągnik doskonale nadaje się zarówno do ciężkich prac polowych, jak i do zastosowania w transporcie. Ponadto kapituła nagrodziła to, że nowy model 7R został wyposażony w wiele nowoczesnych technologii, mających wpływ zarówno na bieżącą pracę, jak i komfort operatora:

nowa kabina wyposażona w CommandPRO™ i kilka innych kluczowych funkcji, które stanowią nowy standard w dziedzinie komfortu operatora;

system AutoTrac™ w sieci, oferujący klientom zewnętrzne rozwiązanie do planowania i wdrażania istotnych informacji z systemu naprowadzania w Centrum Operacyjnym. Dodatkowo klient może cieszyć się 5-letnim darmowym bezprzewodowym transferem danych;

system AutoSetup (dostępny pod koniec 2020 r.), oferujący rewolucyjne rozwiązanie zapewniające oszczędność czasu, które pozwala za jednym naciśnięciem przycisku w łatwy sposób skonfigurować maszynę, narzędzie ISOBUS z uwzględnieniem danych dotyczących zadania, zabiegów agrotechnicznych i naprowadzania.

Poniżej komplet zwycięzców we wszystkich kategoriach:

Kombajn zbożowy: Claas Lexion 8000 i 7000

Ciągnik średniej klasy: Massey Ferguson 6700 S.

Logistyka: Joskin X-trem2

Przygotowanie gleby: Kverneland 6300 S Variomat

Zbiór roślin okopowych: Grimme Evo 280

Duży ciągnik: Fendt 900 Vario

Reklama w kanałach: Pöttinger Novacat Alpha Motion Pro

Technika wiercenia: Väderstad Tempo V WideLining

Rozdrabniacz: Claas Jaguar 900

Elektronika: John Deere, Claas, 365 FarmNet, CNH Industrial Data Connect

Zarządzanie zapasami: Lemken Nova

Mikrociągnik: Lindner Lintrac 130

Odzyskiwanie paszy: New Holland Big Baler 1290 High Density / Case IH LB 436 HD

Ciągnik najwyższej klasy: John Deere 7R

Mechaniczne zarządzanie zapasami: Transformator Horsch VF

Nagroda publiczności: Fendt 900 Vario

Informacja prasowa: John Deere