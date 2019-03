Nowości firmy New Holland w Kielcach

Podczas targów Agrotech 2019 w Kielcach New Holland Agriculture ogłosił szereg nowości. Jedną z nich była informacja, że firma powiększa obecną gamę ciągników T6 o nowe modele z 6-cylindrowym silnikiem: T6.160 Electro Command™ oraz T6.180 w wersjach: Electro Command™, Auto Command™ i Dynamic CommandTM.

– New Holland szczyci się chlubną tradycją lidera w tym segmencie, oferując wiele unikatowych maszyn. Nowy, wszechstronny model z 6-cylindrowym silnikiem pozwala wznieść się na nowy poziom wydajności dzięki zwiększeniu momentu obrotowego i udziału hamowania silnikiem, a ponadto większej stabilności. Aktualnie nasi klienci mogą wybierać spośród największej oferty ciągników T6 i znaleźć model spełniający wymogi ich gospodarstwa – zaznaczył Sean Lennon, dyrektor działu ciągników.

Nowe modele z 6- cylindrowym, potężnym silnikiem NEF o pojemności skokowej 6,7 l pozwalają osiągnąć nowy poziom wydajności w serii T6. Ten renomowany silnik NEF jest już od dawna z powodzeniem stosowany w ciągnikach serii T6 i T7.

Nowy silnik cechuje wysoka sprawność dzięki optymalizacji procesu spalania bez recyrkulacji gazów spalinowych. Zastosowanie w silniku opatentowanego i bezobsługowego układu neutralizacji spalin Hi-eSCR umożliwia spełnienie wymogów normy Stage IV.

Zastosowany w modelu T6.180 6-cylindrowy silnik rozwija nawet o 12% wyższy moment obrotowy niż 4-cylindrowe silniki już przy niskiej prędkości obrotowej, co jest szczególnie przydatne podczas prac wymagających dużej siły uciągu, oraz wyższy moment obrotowy w średnim zakresie prędkości, co z kolei zwiększa osiągi silnika przy pracach transportowych i polowych. Nowy 6-cylindrowy silnik rozwija maksymalny moment obrotowy wynoszący 740 Nm przy prędkości obrotowej 1500 obr/min, podczas gdy silnik 4-cylindrowy pozwalał osiągnąć moment obrotowy 700 Nm.

Wprowadzając na rynek nowe modele T6 New Holland potwierdza swoją tradycyjną pozycję lidera w segmencie ciągników z 6-cylindrowym silnikiem o mocy od 100 do 180 KM.

Modele ciągników T6 Auto Command i Dynamic Command można zamówić z magistralą ISOBUS klasy 3, która umożliwia komunikację pomiędzy narzędziem i ciągnikiem oraz sterowanie WOM-em, zaczepem, układem EHR, układem kierowniczym, prędkością jazdy oraz przednim TUZ-em i WOM-em ciągnika poprzez narzędzie.

Więcej modeli ładowarek teleskopowych TH z nową przekładnią.

New Holland Agriculture poszerza i ulepsza swoją ofertę ładowarek teleskopowych o wysięgu od 6,3 do 9 metrów, wprowadzając przy tym nowe nazewnictwo i kolorystykę. Nowa nazwa składa się z liter TH (ang. „Telescopic Handler” – ładowarka teleskopowa) i numeru nawiązującego do głównych parametrów technicznych maszyny. Nowa kolorystyka w żółtym kolorze jest odbiciem kolorystyki innych maszyn żniwnych marki New Holland.

Seria TH obejmuje aktualnie 6 modeli w 14 różnych wersjach. W wersji podstawowej oznaczonej literą S dostępne są modele TH6.32 i TH7.32. Silnik o mocy 98 kW zapewnia wyśmienitą wydajność, a prosta specyfikacja pozwala utrzymać w ryzach koszty inwestycji.

Wersja Classic, w której są oferowane modele z wysięgnikami o zasięgu 6,3 m, 7 oraz 9 metrów, jest świetnym rozwiązaniem dla mniejszych hodowców bydła gdzie wybrane modele mogą być wykorzystane do typowych prac wykonywanych do tej pory ładowaczem czołowym na ciągniku. Ładowarki TH są wyposażone w blokadę mechanizmu różnicowego na osi tylnej, zwiększającą trakcję w trudnych warunkach, pompę hydrauliczną o zmiennej objętości skokowej i dwukierunkowy wentylator chłodzący.

Wersja Plus została opracowana specjalnie z myślą o hodowcach bydła i gospodarstwach mieszanych. Posiada ona szereg funkcji zwiększających komfort pracy takich jak min. pneumatycznie amortyzowany fotel, wysuwana kolumna kierownicy, system HVAC (ogrzewanie i klimatyzowanie kabiny). Dodatkowo dostępne są hydrauliczne szybkozłącza pozwalające na szybkie i wygodne podłączanie narzędzi oraz reflektory z tyłu kabiny zwiększające bezpieczeństwo pracy nocą.

Wersja Elite jest idealną maszyną dla wielkoobszarowych gospodarstw hodowlanych, firm świadczących usługi oraz producentów biomasy. Posiada ona mocniejszy silnik o mocy 107 kW i szereg dodatkowych zaawansowanych funkcji takich jak zawór spustowy ciśnienia w układzie hydraulicznym, podgrzewany i pneumatycznie amortyzowany fotel ze zintegrowanym dżojstikiem oraz reflektory z tyłu kabiny i na wysięgniku, pozwalające pracować wydajnie również po zmierzchu.

W ładowarkach teleskopowych serii TH zastosowano nową przekładnią napędową z elektronicznym układem modulacji, zapewniającym płynniejszą zmianę biegów i kierunku jazdy. Zastosowana w modelach S i Classic przekładnia 4×3 ułatwia jazdę na 3. biegu po pochyłościach oraz wykonywanie prac przy kiszonce na 2. biegu. Zastosowana w modelach Plus i Elite przekładnia 6×3 posiada dwa tryby zmiany biegów, co ułatwia pracę i zwiększa wydajność, oraz tryb automatyki drogowej, wpływający na wygodę i wydajność w transporcie.

Nowe ładowarki teleskopowe serii TH, wyposażone w zaczep transportowy mogą ciągnąć przyczepę o masie do 20 t i poruszać się z prędkością do 40 km/h.

Innowacje dla utorowania drogi paliwom alternatywnym

Marka New Holland nieustannie eksplorowała możliwości paliw alternatywnych, które umożliwiłyby redukcję emisji spalin i niższe koszty eksploatacji. W 2012 roku, New Holland stworzył pierwszy prototyp ciągnika zasilanego propanem, a obecnie bada to rozwiązanie we współpracy z Propane Education & Research Council (PERC).

W 2013 roku, marka New Holland zaprezentowała pierwszy prototyp ciągnika zasilanego metanem, T6 Methane Power, który był dalej rozwijany oraz testowany przez klientów.

Nowy T6 Methane Power, zasilany metanem to koncepcyjny ciągnik, który zbudowany został na bazie poprzednich prototypów. Posiada zespół napędowy wykorzystujący przełomową i bardzo wydajną technologię spalania, która została specjalnie zaprojektowana do zastosowań rolniczych przez firmę FPT Industrial, markę CNH Industrial, która jest pionierem w dziedzinie silników zasilanych gazem już od ponad 20 lat. 6-cylindrowy silnik NEF zasilany metanem posiadam moc 180 hp i moment obrotowy wynoszący 740 Nm – to takie same wartości, jak w przypadku porównywalnego standardowego silnika wysokoprężnego. Silnik posiada taką samą trwałość i odstępy pomiędzy przeglądami oferując jednak aż do 30% oszczędności kosztów eksploatacji. Innowacyjna budowa zbiornika, wykorzystująca konstrukcję rurową z wieloma warstwami kompozytów, umożliwia pracę w średnim obciążeniu przez cały dzień, co jest porównywalne z odpowiednimi silnikami wysokoprężnymi.

Zespół napędowy tego ciągnika posiada dodatkową zaletę w postaci cichej pracy, ponieważ poziom hałasu został zmniejszony nawet do 3 dBA. To przekłada się na niemal 50% redukcję hałasu podczas jazdy, dzięki temu ciągnik ten idealnie nadaje się do prac komunalnych, na placach i w ogrodach oraz do prac transportowych.

W rzeczywistych warunkach terenowych, koncepcyjny ciągnik zasilany metanem cechuje się mniejszą o co najmniej 10% emisją CO2 oraz 80% redukcją ogólnej emisji w porównaniu z tradycyjnymi silnikami wysokoprężnymi. Sam biometan zasilający nasz ciągnik może być pozyskiwany również w lokalnych, przydomowych biogazowniach, co jeszcze bardziej wpływa na ochronę środowiska naturalnego i przyczynia się do ograniczenia emisji gazów.

Autor: Anna Arabska