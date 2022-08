Nowe sterowniki do maszyn Pöttinger

Intuicyjna obsługa maszyn jest coraz bardziej istotna dla gospodarstw rolnych. Z tego też powodu Pöttinger wprowadza nowe elementy obsługi, które umożliwiają bezpieczną i prostą obsługę maszyn.

Terminal obsługi Select Control

W Select Control szczególną uwagę zwrócono na przyjazną obsługę. Przy pomocy oznakowanych przycisków i kolorowego wyświetlacza wielkości 4,3 cala można wstępnie wybrać i uruchomić przez zawór hydrauliczny wiele funkcji lub sterować nimi bezpośrednio. Intensywność podświetlenia ekranu i klawiatury można dostosować do potrzeb i warunków pracy w dzień i w nocy. Terminal ten jest dostępny na życzenie do obsługi kombinacji koszących Novacat V 10000. Oprócz tego jest też oferowany do przyczepy Boss serii 3000.

ISOBUS AUX Joystick CCI A3

Do prostej obsługi maszyn wyposażonych w ISOBUS najlepiej nadawał się będzie natomiast sterownik AUX Joystick CCI A3. Przyciski funkcyjne można dowolnie przypisywać funkcjom. Przyciski są oddzielone od siebie przedziałkami. Dzięki temu nie dochodzi do błędów obsługi. Informacja zwrotna i wyświetlenie wszystkich ikon na klawiszach Joysticka dodatkowo ułatwiają pracę. Różne możliwości konfiguracji ośmiu do dziesięciu przycisków pozwalają uzyskać optymalny układ dla każdego zastosowania i jednocześnie dają się bardzo szybko zmieniać. Pöttinger oferuje Joystick jako wyposażenie na życzenie do przyczep Jumbo serii 7000 i 8000, pras Impress PRO i kombinacji koszących Novacat V 10000.