Zgrabiarka taśmowa od Pöttingera. Wreszcie się doczekaliśmy

Pöttinger poszerzył swoją ofertę o nowy produkt – zgrabiarkę taśmowa Mergento VT 9220 o szerokości roboczej do 9,20 m przy odkładaniu pokosu środkowego i 8,70 m przy odkładaniu pokosu bocznego. Maszyna została skonstruowana do pracy w lucernie i w koniczynie, w różnych kulturach roślinnych, od trwałych użytków zielonych po słomę. Będzie ona dostępna od 1. sierpnia 2022.

Dlaczego dopiero teraz?

Bez wątpienia w portfolio austriackiego producenta brakowało zgrabiarki taśmowej. Jest to sprzęt coraz bardziej popularny wśród świadomych użytkowników, przede wszystkim ze względu na sposób zbioru minimalizujący straty. Zadaliśmy więc pytanie, dlaczego “dopiero teraz” tego typu produkt pojawia się w ofercie firmy uznawanej przecież za jedną z najbardziej innowacyjnych w kontekście maszyn do zbioru zielonek. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że plan wprowadzenia tego typu konstrukcji na rynek istniał już od dawna, jednak firma miała inne priorytety, jak np. rozwój segmentu maszyn do uprawy i siewu. Zgrabiarka taśmowa jednak w ofercie wkrótce się pojawi, więc do rzeczy.

O nowej maszynie

Mergento zbiera paszę w sposób typowy dla tego typu maszyn przy pomocy podbieracza. Brud i kamienie pozostają na polu. Pasza, w chroniący ją sposób i bez kontaktu z ziemią, jest przenoszona przez taśmy poprzeczne w kierunku pokosu. Szczególnie przy suchych, bogatych w liście roślinach zgrabiarka taśmowa Pöttinger minimalizuje straty przez to, że zebrana masa nie jest przenoszona nad ziemią. W efekcie pasza jest bardziej zasobna w energię, surowe białko i ma mniejszą zawartość surowego popiołu.

Optymalny przepływ masy

Sercem zgrabiarki taśmowej Mergento jest zespół przenoszący paszę; ma zapewnić, również przy krótkiej paszy równomierny przepływ masy i perfekcyjnie uformowany pokos. System składa się z podbieracza, rolki i taśmy poprzecznej.

Sześcio rzędowy, krzywkowy podbieracz ma zagwarantować maksymalną wydajność zbioru, zapewniając jednocześnie małe zanieczyszczenie paszy. Materiał jest delikatnie zgrabiany przez nadążne palce i następnie przenoszony na taśmę poprzeczną. Dzięki sterowaniu po krzywce palce zanurzają się krótko przed taśmą. Punkt przekazania paszy jest położony 120 mm wyżej niż taśma poprzeczna. Dzięki temu pasza samoczynnie opada na taśmę.

Dodatkowo kolejna porcja paszy powoduje przesunięcie i dodatkowe wypełnienie taśmy. Zarówno podczas jazdy po stoku, jak również przy krótkiej paszy zapewnione jest stuprocentowe działanie. Podwozia rolkowe znajdują się bardzo blisko palców podbieracza, co zapewnia idealne kopiowanie nierówności pola. Centralne, ruchome zawieszenie taśmy gwarantuje stałe odciążenie na całej szerokości roboczej. Jest ono również podstawą dla trójwymiarowego kopiowania nierówności terenu. Wyrafinowana kinematyka ramienia, z trzema siłownikami hydraulicznymi reaguje błyskawicznie na każdą nierówność pola. W przypadku zgrabiania do środka, zakres wychylenia wynosi +475 mm do -195 mm, natomiast stopień pochylenia waha się od +30 stopni do -13 stopni. Pochylenie w kierunku jazdy może się dopasowywać w zakresie +11,5 do -0 stopni.

Na uwrociu taśmy poprzeczne zgrabiarki są wyłączane automatycznie. Po nawrocie i przystąpieniu do pracy, taśmy również automatycznie się uruchamiają. Dzięki temu zarówno proces rozpoczęcia odkładania pokosu , jak i jego zamknięcia jest precyzyjny. To pozwala również na istotną oszczędność czasu, bo na końcu pokosu taśmy nie muszą pracować. Czas opóźnienia załączenia się taśm można komfortowo dopasować przez terminal obsługi w kabinie ciągnika.

Komfort obsługi

Kierunek obrotów i pozycja obydwu taśm poprzeczny można wygodnie ustawić z kabiny ciągnika. Nowe Mergento VT 9220 daje możliwość, w zależności od kształtu pola, ilości paszy i maszyn, które będą pracowały w następnej kolejności, odłożenia pokosu po środku, z boku, z lewej lub prawej strony, dwóch pojedynczych pokosów, przesuwania od środka na zewnątrz oraz szybkiego załadunku.