Lion 103 C, czyli nowe brony wirnikowe Pöttingera

Nowe modele Lion 403 C i Lion 503 C o szerokościach roboczych 4,0 i 5,0 m pojawiły się w ofercie austriackiego producenta w tym miesiącu. Jak deklarują przedstawiciele firmy, we współpracy z ciągnikami mocy do 320 KM doskonale radzą sobie w najcięższych warunkach.

Podczas prac konstruktorskich nad nowymi modelami szczególny nacisk położono na aktualne i spodziewane w przyszłości wymagania rynku dotyczące obsługi i elastyczności w zastosowaniu. Wszystkie miejsca obsługi regulacji i ustawienia maszyny są tak zlokalizowane, aby operator miał wygodny i bezpieczny do nich dostęp. Praktyka pokazuje, że korzystanie z możliwości dopasowania maszyny do warunków pracy jest wówczas w pełni wykorzystywane, gdy obsługa jest prosta i bazuje na wielokrotnie stosowanej skali.

Nowa brona wirnikowa może współpracować w kombinacji ze składaną szyną wysiewającą.

Kompaktowa i krótka budowa

Jak deklaruje producent, koncepcja składanej ramy została opracowana z uwzględnieniem najbardziej aktualnych wymagań rynku: kozioł zawieszenia i cała składana rama są osadzone na maszynie. Efektem tego jest bardzo krótka i zwarta budowa brony, która jest do 30 cm krótsza niż w przypadku innych bron. Dzięki temu punkt ciężkości został przesunięty bliżej tylnej osi i przez to przednia oś jest zdecydowanie mniej obciążona. Do transportu po drogach obydwa modele można złożyć do szerokości 2,55m. Przejazd po drogach publicznym może zatem odbywać się bez przeszkód.

Rozwiązanie na każde warunki pracy

Moc ciągników wzrasta, wzrastają przy tym również możliwości wykorzystania maszyn w pracy Oprócz zastosowania brony wirnikowej do pracy solo konieczne jest wykorzystanie jej również szerzej. Takim elastycznym rozwiązaniem jest możliwość kombinacji brony z zawieszanymi siewnikami z przednim zbiornikiem na ziarno. Dzięki zwartej i krótkiej budowie ciężar siewnika został przesunięty do przodu. To ma bardzo pozytywny wpływ na właściwości jezdne ciągnika.

Obydwa modele Lion są wyposażone w cztery wirniki na metr szerokości roboczej. Dzięki temu przy dużych szerokościach roboczych możliwa jest współpraca z mniejszymi ciągnikami.

Łatwa regulacja ustawienia głębokości roboczej

Obsługa i łatwy dostęp do maszyny to kwestia podstawowa w przypadku bron wirnikowych. Głęboka uprawa powinna dawać możliwość zaoszczędzenia paliwa. W bronach z typoszeregu LION 103 C można szybko i łatwo, z boku maszyny ustawić optymalną głębokość roboczą zapewniającą dobre przygotowanie gleby do siewu. Wystarczy wyciągnąć zatyczkę, przesunąć bolec i ustawić żądaną głębokość roboczą. Ustawienie głębokości może się odbywać w krokach co ok. 1 cm.

Komfortowa regulacja szyny uderzeniowej

Według deklaracji producenta, dużą zaletą szyny uderzeniowej jest to, że jej prowadzenie na głębokości odbywa się automatycznie przez wał. Dzieje się to niezależnie od pozycji przy ustawianiu głębokości roboczej. Szyna uderzeniowa jest stale prowadzona we wcześniej zdefiniowanej odległości od gleby i nie zmienia swojego położenia względem zębów, ani ustawionej wysokości od gleby. To opatentowane rozwiązanie skutkuje zawsze najlepiej przygotowaną glebą do siewu i równomierną strukturą gruzełkowatą, również przy zmieniających się warunkach glebowych.

Oferta wałów na każdy typ gleby

Ostatni etap procesu przygotowania gleby do siewu zamykają wały. Do wyboru są wał ugniatające zębaty, pierścieniowo-zębaty. Obydwa wały są oferowane w dwóch średnicach.

W kombinacji z siewnikiem Pöttinger Aerosem FDD powstaje wydajny zestaw do wykonania siewu.