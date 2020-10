Terria – nowa rodzina kultywatorów Pöttinger

Od listopada 2020 Pöttinger wprowadza na rynek w segmencie ciąganych kultywatorów nowe rozwiązanie w postaci kultywatora Terria. W szerokościach roboczych od 4,0 do 6,0 m, jak również w wersji 3- i 4- belkowej (Terria 4030, 5030, 6030 i Terria 4040, 5040, 6040). Nowa maszyna ma szerokie spektrum zastosowania w uprawie gleby – od płytkiej podorywki do głębokiego spulchnienia.

Narzędzia robocze ciąganych kultywatorów Terria są systematycznie uporządkowane wzdłuż linii ciągu. To sprawia, że zagłębianie narzędzi i ich praca w glebie jest efektywna, również w trudnych warunkach na polu. Aby zapewnić płynny przepływ masy także przy dużej ilości resztek pożniwnych i słomy, rama kultywatora Terria jest zawieszona na dużej wysokości. Można realizować przejazdy na głębokości od 5 do 35 centymetrów.

Pöttinger zoptymalizował swoje rozwiązanie zabezpieczenia przeciw kamieniom non-stop. To istotna kwestia dla zachowania płynności pracy. Obok mechanicznego elementu Nova (600 kg siła wyzwalania) w ofercie pojawił regulowany wariant hydrauliczny (650 kg siła wyzwalania). Obydwa systemy zapewniają maksymalny zakres wychylenia i chronią ramę oraz materiał.

Dzięki dwóm możliwościom ustawienia można dopasować grządziel do potrzeb na polu. Odpowiednio do pozycji – ustawienie na płasko lub agresywnie w pionie – zmienia się intensywność uprawy gleby. Śruby służą jednocześnie jako zabezpieczenie na kołki ścinane. Dwie pozycje skrzydełek dają możliwość płytkiego podcinania lub intensywnego mieszania. Części robocze Pöttinger są oferowane w trzech znanych wariantach Classic, Durastar i Durastar Plus. Dodatkowo dla głębokiego spulchniania zalecane jest 40 mm szerokości wąskie dłuto Durastar.

Aby zapewnić możliwie mały kąt nawrotu, koła zostały zamontowane w polu roboczym maszyny – w efekcie uzyskano stosunkowo niedużą długość całkowitą. Odpowiednio do szerokości roboczej maszyna jest wyposażona w podwozie 2- kołowe albo opcjonalnie 4-kołowe. Drugie z nich tworzy dużą powierzchnię podparcia dając optymalne rozłożenie ciężaru i tym samym ochronę gleby.

Aby móc szybko i dokładnie reagować na różne warunki pracy na polu, Pöttinger oferuje ciągany kultywator Terria seryjnie wyposażony w pełni hydrauliczne ustawienie głębokości roboczej Duże koła kopiujące i wał utrzymują maszynę na ustawionej głębokości roboczej. Dyszel jest wyposażony w siłownik hydrauliczny, aby móc kopiować nierówności pola w kierunku jazdy. Ponadto siłownik dyszla może dzięki zastosowaniu klipsów stabilizować trakcję i przenosić własny ciężar kultywatora na tylną oś ciągnika.

Dla niezawodnego wyrównania Pöttinger oferuje montowane parami, bezobsługowe kroje talerzowe, których głębokość pracy jest prowadzona przez wał. Dzięki temu nie ma konieczności ponownej zmiany głębokości roboczej. Szeroka oferta wałów składająca się z tnącego wału packer, wału gumowego packer i wału tandem Controll stwarza możliwość odpowiedniego doboru do warunków pracy i ugniecenia wtórnego gleby.