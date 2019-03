Nowe rozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego od John Deere

John Deere zamierza wprowadzić nowe rozwiązania przeznaczone dla rolnictwa precyzyjnego. Wśród nowości znajdą się: nowe wyświetlacze, kierownica dostosowana do systemu AutoTrac oraz nowa aplikacja mobilna MyOperations, która jest mobilną wersją Centrum Operacyjnego John Deere.

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego już na stałe wchodzą do polskich gospodarstw rolnych i są coraz chętniej wykorzystywane przez rolników. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest dokładniejsza kontrola kosztów oraz wydatków poniesionych w gospodarstwie. Odpowiadają za to czujniki pracujące w czasie rzeczywistym i dokładna dokumentacja warunków na terenie pracy, dzięki której rolnik może dysponować większą wiedzą o uprawach i w konsekwencji podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące planowanych prac. Wiedząc o tym, producenci maszyn rolniczych stale doskonalą swoje produkty, aby spełnić oczekiwania właścicieli gospodarstw. Oto nowości, jakie szykuje od nowego roku marka John Deere.

CommandCenter 4200

Od początku 2019 r. we wszystkich ciągnikach serii R (6R, 7R, 8R), John Deere będzie oferował nowy podstawowy wyświetlacz CommandCenter 4200, który zastąpi dotychczasowy 4100. Nowy produkt posiada przekątną ekranu 8,4 cala (to o 20 proc. więcej niż w poprzednim modelu), możliwość bezprzewodowego transferu danych, zdalnego dostępu do wyświetlacza oraz funkcję kontroli sekcji i zmiennego dawkowania.

– Wyposażony jest w certyfikację AEF ISOBUS, obsługuje więc maszyny uprawowo – siewne, rozsiewacze, siewniki i wszystkie maszyny certyfikowane przez tę organizację. Wyświetlacz 4200 ma dostępną aktywację AutoTrak oraz aktywację Premium, która rozszerza aktywację AutoTrak o kontrolę sekcji, dokumentację oraz zmienne dawkowanie – mówi Bogdan Kazimierczak z firmy John Deere.

Wyświetlacz 4240

Inną nowością jest wyświetlacz uniwersalny John Deere 4240, który jest połączeniem konstrukcji 4. generacji oraz znakomitej ergonomii użytkowania. Jest to bardzo dobra alternatywa dla klientów, którzy dotąd nie zakupili wyświetlacza do maszyny. Wśród zalet tego modelu należy wymienić: wysoką rozdzielczość i wyraźny kontrast ekranu dotykowego, a także wyjątkowo łatwe konfigurowanie oraz uruchamianie operacji. Wszystko dzięki udoskonalonej nawigacji po wyświetlaczu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Inne ważne aspekty to m.in. udoskonalone funkcje układu prowadzenia AutoTrac oraz funkcje dokumentowania i zmiennego dawkowania. Wyświetlacz umożliwia również zdalny dostęp, dzięki połączeniu z systemem JDLink.

– Wyświetlacz posiada certyfikację IP65, co oznacza, że jest wodo- i pyłoszczelny i może być wykorzystywany w ciągnikach bez kabiny. Pojawi się w konfiguratorze wielu maszyn, między innymi ciągników serii 6M – wyjaśnia Bogdan Kazimierczak.

Kierownica AutoTrac Universal 300

Od nowego roku amerykański producent będzie oferował nową kierownicę uniwersalną AutoTrac Universal 300. Dzięki bardziej intuicyjnym ustawieniom kierownicy i kalibracji oraz zintegrowanemu przyciskowi załączania systemu prowadzenia AutoTrac po obu stronach kierownicy, operator będzie mógł w jeszcze wygodniejszy sposób prowadzić maszynę. Zmianie uległ również wygląd, który stał się bardziej ergonomiczny. Operatorzy ucieszą się również z faktu, że zwiększona została szczelność (kurz i wodoodporność) dla maszyn bez kabiny.

Aplikacja MyOperations

Coraz istotniejszą rolę w przemyśle, ale i codziennym życiu odgrywają również urządzenia mobilne. Według danych GUS prawie 60 proc. Polaków korzysta ze smartfonów. Dlatego też John Deere nie zapomniał o tej grupie, tworząc aplikację MyOperations, która dostępna jest w sklepach App Store oraz Google Play. Aplikacja umożliwia skorzystanie z wielu rozwiązań, które zapewnią lepsze zarządzanie maszynami w gospodarstwie. Wśród nich są:

• podgląd danych dokumentacji z wykonanych prac,

• podgląd danych maszyn i lokalizacji,

• przegląd historii lokalizacji,

• zdalny dostęp do wyświetlacza,

• podgląd aktualnych kodów błędów,

• podgląd aktualnych ustawień kombajnu S700

Źródło: John Deere