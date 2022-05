Nowe prasy pasowe New Holland jeszcze bardziej wydajne i nowoczesne [Galeria]

Tegoroczna impreza Zielone Agro Show w Ułężu była świetnym miejscem do zaprezentowania w pracy najnowszej konstrukcji New Holland, czyli zmiennokomorowej prasy Pro Belt 165.

Nowe prasy Pro Belt będą dostępne w 6 wariantach – 2 modele 165 oraz 190 z formowaniem bel od 0,9 m do 1,65 w prasie Pro Belt 165 i bele od 0,9 do 1,9 m w największym Pro Belt 190, a dodatkowo każdy z modeli będzie dostępny w wersji bez rotora tnącego, z rotorem tnącym z 13 nożami lub z 25 nożami tnącymi.

W przypadku np. modelu z 25 nożami wybór liczby noży odbywa się z poziomu monitora w kabinie i można wówczas bezproblemowo odłączyć 12 lub 13 noży i pracować z ich mniejszą liczbą jeśli nie zachodzi konieczność bardzo krótkiego cięcia. Same noże zostały również przeprojektowane a ich zabezpieczenie jest obecnie hydrauliczne.

Co ważne, nowe prasy będą dostępne są tylko z napędem WOM 1000 obrotów, a sam napęd jest dzielony, co jak tłumaczy Rafał Galus z firmy New Holland pozwoli na prace z większymi ciągnikami, a tym samym wyższą wydajność, ponieważ to zawsze moc ciągnika jest ograniczeniem przy tego typu zestawach.

Dzięki wydajności pracy sięgającej 30 ton na godzinę oraz zagęszczeniu na poziomie 140 kg/m3 w przypadku słomy, seria Pro-Belt umożliwi klientom szybsze formowanie bel.

Sama konstrukcja pras w porównaniu do modeli Roll Belt jest dużo solidniejsza – większe łożyska, wałki, rama czy kwadratowa oś spowodowały że nowe prasy są cięższe od poprzedników o 600-700 kg, a to z kolei wymusiło na producencie konieczność zastosowania systemu hamulców pneumatycznych.

W Pro Belt, podobnie jak w Roll Belt, możliwe będzie stosowanie siatki o szerokości 130 cm. Na chwilę obecną producent nie przewiduje możliwości owijania folią ale jak twierdzi Rafał Galus sytuacja ta powinna ulec zmianie w ciągu 2–3 lat.

Ponadto w nowych konstrukcjach nie mogło zabraknąć takich opcji jak m.in. czujnik wilgotności zbieranego materiału czy systemu IntelliBalle, który może automatycznie dostosowywać prędkość ciągnika do warunków na polu a nawet go zatrzymać jeśli komora prasowania jest pełna.

Produkcja nowych pras ruszy w płockiej fabryce New Holland we wrześniu tego roku ale pierwsze zamówienia będzie można składać już od lipca.