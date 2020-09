Nowe opakowania produktów Grupy Azoty

Podczas konferencji w Warszawie, która odbyła się w połowie września, Grupa Azoty przedstawiła nową koncepcję rebrandingu produktów z Segmentu Agro. Jak podkreślali reprezentanci spółki, rebranding jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2018 roku, kiedy to cztery spółki Grupy Azoty – z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały “Umowę o współdziałaniu”. Podczas potkania zaznaczono, że celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład.

Jak pokazują doświadczenia z ostatnich kilku lat, decyzja o połączeniu potencjałów i konsolidacji to najlepsza z dróg jaką mogliśmy obrać. Współpraca w ramach Grupy daje wielowymiarowe efekty nie tylko całej Grupie, poszczególnym spółkom, ale również krajowej gospodarce. Zgodnie z pierwotnymi założeniami z 2018 roku, w ramach segmentu Agro realizujemy jednolitą strategię i politykę handlową, której towarzyszą działania pod wspólną marką. Chcemy dalej kontynuować ten kierunek, stąd też wchodzimy w kolejny, tym razem stricte sprzedażowo-marketingowy etap tej integracji. Nie mam wątpliwości, że podobnie jak było dotychczas, pozwoli nam to zwiększyć efektywność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku nawozowym – wyjaśnił dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nowa koncepcja komunikacji bazuje na czterech elementach, które gwarantują zrównoważony rozwój. Należą do nich gleba, woda, plonowanie, a także właściwa uprawa pól.

Grupa Azoty jako odpowiedzialny podmiot w branży chemicznej dostrzega obecne zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego. Mam na myśli chociażby ciągle pogłębiające się zmiany klimatyczne, czy też skutki zdarzeń, którym musi stawiać czoło europejskie rolnictwo, tj. powodzie, susze, czy też burze powodujące okresowy nadmiar lub niedobór wody. Jako lider na rynku nawozowym wychodzimy naprzeciw obecnym zagrożeniom, wprowadzając na rynek innowacyjne produkty, profesjonalne doradztwo, a także nowoczesne cyfrowe technologie, wpisujące się w założenia Rolnictwa 4.0. Klamrą, która spina i podkreśla wszystkie te działania jest właśnie zmiana naszego systemu komunikacji – powiedział Piotr Zarosiński, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, Grupa Azoty S.A.

Co nowego

Produkty zostaną podzielone na cztery grupy. Pierwszą grupę stanowić będą nawozy azotowe, które będą występowały w kolorystyce niebieskiej, symbolizującej wodę, która jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych ziemi, elementem niezbędnym do produkcji rolnej.

W związku z nadchodzącymi zmianami klimatycznymi stała się rzadkim zasobem, którym powinniśmy dysponować w sposób zrównoważony. Woda jest niezbędna do tego, aby rozpuścić składniki odżywcze i mineralne zawarte w glebie, stanowi element kluczowy podczas nawożenia. Do tej grupy należy między innymi Pulan, ZAKsan, czy Salmag.

Kolejną grupą będą nawozy dwuskładnikowe w kolorze brunatnym, który symbolizuje glebę.

Ja podkreślał w swojej prezentacji Sławomir Zając, nawozy Grupy Azoty to produkty innowacyjne, przyjazne dla środowiska przywracające glebie równowagę i odpowiednie wartości odżywcze. W tej grupie należy wymienić Polidap, fos dar 40 czy HOLIST.

Nawozy wieloskładnikowe to symbol pola i otrzymały one kolor zielony.

Nie istnieją uniwersalne zasady uprawy pól. Metodę uprawy powinno się dostosować do warunków. To jeden ze standardów dobrej praktyki rolniczej wspieranej przez Grupę Azoty. Standardy te dotyczą przede wszystkim racjonalnej gospodarki nawozami, ochrony wód i gleb, ochrony różnorodności krajobrazu – zaznaczał dalej Sławomir Zając. Należą do tej grupy POLIFOSKA, POLIFOSKA krzem oraz amofoska.

Wysokość i jakość plonu są istotne w świetle gwałtownych przemian klimatycznych. Należy pamiętać o zachowaniu równowagi pomiędzy działalnością człowieka a przyrodą. Dlatego nawozy azotowe z siarką otrzymały kolor żółty symbolizujący PLON jako wynik tworzenia przez Grupę Azoty technologii, które efektywnie wykorzystują synergizm pierwiastków i wzajemne ich oddziaływanie na roślinę, dzięki którym plony mogą być wyższe. Grupę tą reprezentują Saletrosan26, Saletrosan 30 i Polifoska 21.

Produkty nawozowe Grupy Azoty będą sprzedawane w ujednoliconych opakowaniach. Należy równocześnie zaznaczyć, że obecne opakowania będą nadal dostępne w sprzedaży do wyczerpania zapasów. Cały system komunikacji obejmie punkty handlowe, tablice dojazdowe, samochody dostawcze, a także materiały informacyjne w ramach: Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. Grupa Azoty rekomenduje zakup nawozów w Sieć Autoryzowanych Dystrybutorów, która liczy obecnie ponad 80 firm, które prowadzą sprzedaż nawozów azotowych i wieloskładnikowych bezpośrednio do rolników.

Historia i plany

Przypomnijmy, że Grupa Azoty to lider na polskim rynku i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje,

a największym projektem jak podkreśla zarząd spółki jest inwestycja Polimery Police, realizowana przez spółkę celową Grupę Azoty Polyolefins. Jak twierdzą przedstawiciele firmy jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Opr. ADA